استفاده از فناوری هسته‌ای و پرتودهی در کنترل آلودگی‌های میکروبی خوراکی‌ها موثر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - استفاده از فناوری هسته‌ای و پرتودهی علاوه بر کنترل آلودگی‌های میکروبی خوراکی‌ها زمینه تولید خوراکی‌های سالم تر، بهداشتی‌تر و با کیفیت تغذیه‌ای مناسب‌تر را فراهم می‌کند.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: امنیت غذایی ، فناوری هسته ای
خبرهای مرتبط
اقتصاد هسته‌ای ارزش افزوده بالایی دارد
شهرک تازه تاسیس پرتودهی آذربایجان شرقی توسعه می‌یابد
رئیس سازمان انرژی اتمی خبرداد؛
حرکت براساس یک برنامه مدون درحوزه فناوری‌های هسته‌ای و پرتوی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستور وزیر میراث برای تداوم کاوش‌ها در قلعه بختک
معرفی چهار برگزیده نهایی چهارمین دورۀ اعطای نشان فردوسی در روز شعر و ادب فارسی در تبریز
آرتمیا خوراک حیاتی شیلات
آخرین اخبار
معرفی چهار برگزیده نهایی چهارمین دورۀ اعطای نشان فردوسی در روز شعر و ادب فارسی در تبریز
آرتمیا خوراک حیاتی شیلات
دستور وزیر میراث برای تداوم کاوش‌ها در قلعه بختک
پزشکیان: شعر شهریار همزمان ریشه در سنت دارد و با زمانه خویش نیز سخن می‌گوید
دیدار و تجلیل رئیس رسانه ملی از خانواده شهید مهدی بزرگی
ادای احترام به مقام استاد شهریار با اهدا گل و قرائت فاتحه بر سر مزار استاد
روستای امیر آباد یامچی کمک حال اقتصاد کشور با تولیدات محصولات دامی
نشان فردوسی به تبریز رسید