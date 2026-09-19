بنابر اعلام وزارت خارجه کره جنوبی، وزیر خارجه این کشور در دیدار با همتای آمریکایی خود بر آمادگی سئول برای «مشارکت عملی» در تنگه هرمز تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چو هیون، وزیر خارجه کره جنوبی روز جمعه در واشنگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره روابط دوجانبه، تحولات شبهجزیره کره و مسائل منطقهای و جهانی گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی، روبیو در این دیدار درباره تحولات اخیر خاورمیانه از جمله وضعیت ایران و آنچه تلاشهای آمریکا برای بازگرداندن صلح و ثبات در منطقه خوانده، توضیح داد.
چو نیز ضمن ارزیابی مثبت از نقش فعال دونالد ترامپ و دولت آمریکا در حل مسائل خاورمیانه، بر «اراده دولت کره جنوبی برای مشارکت عملی در بازگرداندن عبور آزادانه از تنگه هرمز» تأکید کرد و خواستار ادامه ارتباط نزدیک دو کشور درباره این موضوع شد.
دو طرف همچنین بر تعهد خود به ائتلاف کره جنوبی و آمریکا تأکید و توافق کردند برای دستیابی به خلع سلاح هستهای شبهجزیره کره و تقویت صلح و ثبات از طریق گفتوگو و دیپلماسی به همکاری ادامه دهند.
چو همچنین گفت دولت کره جنوبی بهعنوان یکی از طرفهای مؤثر در صلح شبهجزیره کره، از تلاشها برای ازسرگیری گفتوگو میان آمریکا و کره شمالی حمایت خواهد کرد. دو طرف بر ادامه هماهنگی نزدیک درباره سیاستهای مرتبط با کره شمالی توافق کردند.
منبع: آناتولی