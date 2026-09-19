کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پدرام روتیها، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شرایط امروز بازار سرمایه اظهار کرد: شاخص کل بورس با افت ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ واحدی، معادل ۱.۴۴ درصد، در سطح ۷ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۸۴۳ واحد قرار گرفت این افت در شرایطی رخ داد که ارزش معاملات بازار حدود ۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود و در مجموع، خروج پولی در حدود ۶ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان از بازار به ثبت رسید. همچنین بیش از ۷۵ درصد نماد‌های معاملاتی در محدوده منفی به کار خود پایان دادند که نشان می‌دهد فشار فروش امروز گسترده بوده و بخش قابل‌توجهی از نمادها، فارغ از وضعیت بنیادی، تحت تأثیر فضای عمومی بازار با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در مقابل، صندوق‌های طلا در محدوده ۳ درصد مثبت معامله شدند و دلار نیز معاملات امروز را در محدوده مثبت آغاز کرد. این واگرایی میان عملکرد بازار سهام و دارایی‌های مرتبط با طلا و ارز، بیانگر آن است که بخشی از نقدینگی سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی به سمت دارایی‌هایی حرکت کرده است که از نگاه فعالان بازار، می‌توانند پوشش مناسبی در برابر ریسک‌های اقتصادی، تورمی و سیاسی ایجاد کنند.

روتیها با بیان اینکه ارزیابی شرایط بازار صرفاً بر مبنای معاملات یک روز نمی‌تواند تصویر کاملی از روند آتی ارائه دهد، گفت: اگرچه افت بیش از یک درصدی شاخص کل، افزایش تعداد نماد‌های منفی و خروج قابل‌توجه پول حقیقی، در نگاه نخست می‌تواند نگران‌کننده باشد، اما باید توجه داشت که بازار سرمایه همواره در مسیر رشد خود با دوره‌هایی از شناسایی سود، جابه‌جایی نقدینگی و افزایش عرضه مواجه می‌شود بخشی از این فشار فروش ممکن است ناشی از ذخیره سود معامله‌گرانی باشد که در روز‌های گذشته بازدهی مناسبی کسب کرده‌اند و اکنون ترجیح داده‌اند بخشی از دارایی خود را نقد کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا ریزش امروز نشانه ورود بازار به فاز اصلاحی است، بیان کرد: نمی‌توان با قطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد. برای تشخیص آغاز یک روند اصلاحی، لازم است رفتار بازار در روز‌های آینده، میزان تثبیت شاخص، حجم معاملات، جریان ورود و خروج نقدینگی و واکنش نماد‌های بزرگ و اثرگذار بررسی شود.

روتیها ادامه داد: یک روز منفی، حتی اگر با افت قابل‌توجه شاخص و خروج پول همراه باشد، به‌تنهایی برای تأیید تغییر روند کافی نیست. اگر در روز‌های آینده فشار فروش کاهش پیدا کند، شاخص در محدوده‌های حمایتی تثبیت شود و شاهد بازگشت تقاضا به نماد‌های بنیادی باشیم، می‌توان افت امروز را بیشتر به عنوان یک نوسان یا اصلاح کوتاه‌مدت ارزیابی کرد اما چنانچه روند خروج پول ادامه یابد، ارزش معاملات در سطوح بالا با غلبه عرضه همراه شود و تعداد نماد‌های منفی افزایش پیدا کند، احتمال شکل‌گیری یک دوره اصلاحی جدی‌تر افزایش خواهد یافت بنابراین، در شرایط فعلی بهتر است به جای تصمیم‌گیری بر اساس هیجان یک روز، روند معاملات چند روز آینده را با دقت بیشتری دنبال کرد.

روتیها در ادامه با اشاره به وضعیت بنیادی شرکت‌ها اظهار کرد: از منظر بنیادی نیز نمی‌توان منفی‌های امروز را به معنای کاهش ارزش واقعی سهام موجود در بازار تلقی کرد. بسیاری از شرکت‌های بورسی همچنان از نظر سودآوری، دارایی‌ها، ظرفیت فروش، نرخ محصولات و چشم‌انداز عملیاتی، در شرایطی قرار دارند که افت قیمت کوتاه‌مدت نمی‌تواند ارزش ذاتی آنها را به شکل معناداری تغییر دهد. البته این موضوع به آن معنا نیست که تمامی نماد‌های بازار ارزنده هستند یا هر سهمی در هر قیمتی گزینه مناسبی برای خرید است. تفاوت میان شرکت‌ها از نظر وضعیت مالی، میزان سودآوری، نسبت قیمت به درآمد، سیاست تقسیم سود، میزان بدهی، چشم‌انداز صنعت و تأثیرپذیری از نرخ ارز باید همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد در واقع، چنین روز‌هایی می‌تواند فرصتی برای تفکیک سهم‌های دارای پشتوانه بنیادی از نماد‌هایی باشد که صرفاً تحت تأثیر جو بازار رشد کرده‌اند.

*گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمیشود.*

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، بازار سهام
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