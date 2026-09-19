دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان تهران با حضور وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان در استانداری تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان تهران با حضور دکتر احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، استاندار تهران، معاونان و مدیران وزارت ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان استان در استانداری تهران در حال برگزاری است.

بررسی وضعیت جوانان استان تهران در حوزه‌های جمعیت، اشتغال و ازدواج، روند برگزاری جلسات ستادهای ساماندهی امور جوانان در سطح استان، آخرین وضعیت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و پیگیری مصوبات نخستین جلسه ستاد از جمله محورهای این نشست است.

همچنین در این جلسه، گزارشی از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان درباره فعالیت‌ها و مسائل حوزه‌های اشتغال، ازدواج، آسیب‌های اجتماعی و اوقات فراغت ارائه خواهد شد.