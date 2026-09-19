باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در راستای اجرای تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۴ از محل بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، امکان ثبت‌سفارش خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، هر ایرانی مقیم خارج از کشور در این رویه صرفاً مجاز به ثبت‌ سفارش یک دستگاه خودروی سواری خواهد بود.

شرایط مشمولان واردات خودرو

مطابق ضوابط اعلام‌شده، متقاضی باید دارای تابعیت ایرانی و اقامت خارج از کشور مورد تأیید وزارت امور خارجه باشد و حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد. همچنین اقامت فرد در خارج از کشور باید از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ و پیش از آن برقرار بوده باشد.

ثبت‌سفارش خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت در این رویه مجاز اعلام شده است.

همچنین ایرانیان مقیم خارج کشور در این مرحله از اجرای مصوبه، تنها امکان واردات خودروهایی را دارند که پیش از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ مالک آن بوده‌اند.

فهرست برندهای مجاز

بر اساس اطلاعیه گمرکی، واردات خودرو از این رویه برای برندهای زیر امکان‌پذیر است:

Audi، Avatr، BMW، BYD، Changan، Dacia، Geely، Fiat، Haval، Honda، Hyundai، Infiniti، Kia، Lexus، Mazda، Mercedes-Benz، MINI، Mitsubishi، MG، Nissan، Opel، Renault، SEAT، Skoda، SsangYong، Suzuki، Tank، Toyota، Volkswagen، Volvo و Voyah.

واردات خودروهای راست‌فرمان و برندهای آمریکایی از این رویه ممنوع است.

واردات بدون انتقال ارز

واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در این چارچوب صرفاً به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند «۹» ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد.

همچنین خودروهای مستعمل با کارکرد بیش از ۹۹ کیلومتر از دریافت شناسنامه گارانتی معاف هستند.

ثبت‌سفارش خودرو نیز منوط به بررسی و صدور مجوز فنی از سوی دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

ثبت‌سفارش تا پایان ۱۴۰۵

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، ثبت‌سفارش خودرو از این رویه تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان‌پذیر خواهد بود.

پیش‌نیاز اخذ نقش مربوط و آغاز فرآیند ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت، ثبت‌نام، تکمیل و تأیید مدارک در سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی است.

پس از تأیید نهایی ثبت‌نام متقاضی در سامانه میخک، امکان دریافت نقش «مجوز موردی - واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج کشور» در سامانه جامع تجارت فراهم می‌شود و ثبت‌سفارش خودرو در این رویه صرفاً با استفاده از همین نقش امکان‌پذیر خواهد بود.

حقوق ورودی خودروهای وارداتی

همچنین بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ به شرح زیر تعیین شده است:

| نوع خودرو | حقوق ورودی |

| --------------------------- | ---------: |

| برقی و بردافزا | ۱۰۰ درصد |

| هیبریدی پلاگین | ۱۰۰ درصد |

| هیبریدی | ۱۰۰ درصد |

| بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی | ۱۱۰ درصد |

| بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی | ۱۲۰ درصد |

| بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی | ۱۳۰ درصد |

| بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی | ۱۴۵ درصد |

| بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی | ۱۶۵ درصد |