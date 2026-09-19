باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- الکسی ماماتف، متخصص مغز و اعصاب روسی، دلایل متعددی را برای افزایش کمردرد در فصل سرما برشمرد. این پزشک در گفتوگو با وبسایت روسی «Gazeta.ru» اظهار داشت: «کمردرد ممکن است برای برخی افراد در فصل سرما تشدید شود. مسئله اصلی لزوماً خودِ فصل نیست، بلکه تغییر در میزان فشار روزانهای است که به عضلات و ستون فقرات وارد میشود».
ماماتف افزود: عوامل متعددی بهطور نظاممند بر وضعیت ناحیه کمر تأثیر میگذارند. در تابستان، افراد بیشتر پیادهروی میکنند و وقت بیشتری را در فضای باز میگذرانند؛ در حالی که با فرا رسیدن پاییز، ساعات نشستن — چه در خانه، چه در محل کار و چه پشت رایانه — افزایش مییابد. نشستن طولانیمدت در یک وضعیت ثابت و بدون وقفه، فشار مضاعفی به مهرهها و عضلات کمر وارد میکند.»
او افزود: «ازسرگیری ناگهانی فعالیتهای بدنی پس از پایان فصل تابستان، و همچنین استرس مزمن و کمخوابی، گاهی میتوانند موجب بروز درد در ناحیه کمر و عضلات شوند.»
این پزشک خاطرنشان کرد که وضعیت روانی، سطح فعالیت و شرایط کاری نیز بر سلامت کمر تأثیرگذارند؛ از این رو، سازمان جهانی بهداشت توصیه میکند که برای مقابله با کمردرد، ترکیبی از عوامل جسمانی، روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد.
ماماتف در پایان گفت: «کمردرد بهندرت ناشی از یک حرکت خاص یا یک روزِ بد است. این درد اغلب حاصل انباشت عوامل مختلف است: فرد بیش از حد مینشیند، تحرک کمی دارد، خواب مناسبی ندارد و سپس ناگهان فشار سنگینی به بدن خود وارد میکند. بنابراین، صرفاً درمان محل درد کافی نیست؛ بلکه باید علل ریشهای آن نیز شناسایی و برطرف شوند.»
منبع: Gazeta.ru