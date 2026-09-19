فوتبالیست پیشکسوت مازندرانی حین بازی در تورنمنت چهارجانبه آمل دچار حمله و ایست قلبی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -فوت فوتبالیست مازندرانی بین دو نیمه فوتبال در این شهرستان باعث رنجش و آزردگی خاطر فوتبال دوستان و ورزش دوستان استان شد.

جمشید سنگاری فوتبالیست پیشکسوت مازندرانی حین بازی دو تیم پیشکسوتان نوشهر و آرمان ساری در تورنمنت چهارجانبه آمل دار فانی را وداع گفت، فوتبالیستی که در گذشته در تیم‌های شموشک، ایرسوتر نوشهر و منتخب پیشکسوتان مازندران پا به توپ شد.

بین دو نیمه بازی بود که مرحوم سنگاری در کنار هم تیمی‌های خود بر روی نیمکت دچار حمله قلبی شد و بلافاصله عوامل اورژانس ۱۱۵ برای درمان وارد میدان شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ آمل امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فوت مرد ۵۹ ساله حین بازی فوتبال در این شهرستان، اظهار کرد: مرحوم سنگاری هنگام بازی فوتبال در زمین ورزشی دچار ایست قلبی شده و ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه عصر گذشته با اعلام گزارش سانحه به مرکز پیام، تکنیسین‌های اورژانس بلافاصله وارد میدان شدند.

جواد رمضانی افزود: فوتبالیست پیشکسوت مازندرانی حین بازی دو تیم پیشکسوتان نوشهر و آرمان ساری در تورنمنت چهارجانبه آمل دچار ایست قلبی شد.

وی گفت: با انجام چندین مرحله احیای قلبی و CPR سرصحنه بیمار به بیمارستان امام رضا (ع) منتقل شد ولی تلاش کادر درمان و اورژانس کارساز نبود.