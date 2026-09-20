باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در سال‌های اخیر ورود تاکسی‌های برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران، تجربه متفاوتی را برای بخشی از رانندگان این ناوگان رقم زده است؛ به‌ویژه رانندگانی که سال‌ها با خودرو‌های فرسوده و پرهزینه کار کرده‌اند.

در میان این رانندگان، زنان تاکسیران نیز سهمی از این تغییر داشته‌اند؛ زنانی که علاوه بر تجربه رانندگی در خیابان‌های پرتردد تهران، حالا از تجربه کار با خودرو‌های برقی و تفاوت آن با خودرو‌های قدیمی می‌گویند.

الهه نعمت‌اللهی، تاکسیران زن تهرانی که هفت سال سابقه فعالیت در این حوزه را دارد، درباره سابقه کاری خود گفت: سال‌ها با سمند و یک دستگاه پژو مدل پایین کار می‌کردم و واقعاً مشکلات زیادی داشتیم. خودرو مرتب واشر می‌زد، سرسیلندر می‌سوزاند، روغن‌ریزی داشت و آلودگی زیادی ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: بیشتر در محدوده پاسداران، میدان هفت تیر و بازار فعالیت داشتم و شرایط خودرو‌های قدیمی واقعاً برای یک راننده سخت بود.

این تاکسیران زن درباره واکنش مسافران به تاکسی برقی اظهار کرد: مسافران وقتی می‌بینند یک راننده خانم پشت فرمان یک خودروی شاسی‌بلند برقی است، استقبال خوبی دارند. وقتی سوار می‌شوند، خیلی‌هایشان می‌گویند چه ماشین خوبی است و‌ای کاش همه خودرو‌ها همین‌طور بودند.

وی افزود: خیلی از مسافران از من می‌پرسند که قبلاً چه ماشینی داشتم و تفاوت رانندگی با این خودرو چیست. واقعاً از نظر رانندگی تفاوت زیادی دارد. با تاکسی برقی خستگی خیلی کمتر است و برای راننده، به‌خصوص خانم‌هایی که ساعت‌های طولانی پشت فرمان هستند، راحت‌تر است.

نعمت‌اللهی درباره مهم‌ترین مشکل تاکسی‌های برقی گفت: زیرساخت شارژ باید بهتر شود. ایستگاه‌های شارژ باید بیشتر شوند و امیدواریم امکان شارژ شبانه‌روزی فراهم شود.

وی ادامه داد: ما تاکسیران‌ها قبلاً سهمیه ۲۵۰ لیتر بنزین داشتیم، اما اکنون این سهمیه را نداریم. از وزارت نیرو درخواست داریم با همکاری شهرداری و سازمان تاکسیرانی، برای تاکسی‌های برقی سهمیه برق در نظر گرفته شود تا رانندگان دغدغه تأمین انرژی خودرو را نداشته باشند.

این تاکسیران درباره سایر مشکلات نیز گفت: بیمه بدنه خودرو برای ما هزینه بالایی دارد و راننده را نگران می‌کند. امیدواریم در این بخش نیز حمایت بیشتری از تاکسیرانان برقی صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که شیرین‌ترین خاطره‌اش از زمان دریافت تاکسی برقی چه بوده است، گفت: خانواده‌ام خیلی خوشحال شدند که این خودرو را گرفتم، اما واکنش بچه‌ها برایم جالب‌تر است. وقتی بچه‌ها سوار می‌شوند، با هیجان درباره ماشین سؤال می‌کنند و حتی درباره سایت و شرکت سازنده اطلاعات دارند.

نعمت‌اللهی افزود: وقتی بچه‌ها با این هیجان سوار ماشین می‌شوند، خودم هم انرژی می‌گیرم و واقعاً خستگی رانندگی را احساس نمی‌کنم.

سلما مقدریان، دیگر تاکسیران زن تهرانی نیز درباره تجربه خود از رانندگی با تاکسی برقی گفت: من قبلاً پژو ۴۰۵ داشتم و الان با تاکسی برقی جک کار می‌کنم. خانواده ما هم ارتباط قدیمی با تاکسیرانی دارند؛ ابتدا پدرم تاکسیران بود، بعد همسرم و پدرشوهرم وارد این شغل شدند و من هم علاقه داشتم با همسرم همکار باشم.

وی ادامه داد: از کودکی به رانندگی علاقه داشتم. این شغل برای من جذاب است، چون با آدم‌های مختلف سر و کار دارم و در طول روز با افراد مختلف صحبت می‌کنم و با داستان‌ها و موضوعات متفاوت زندگی مردم آشنا می‌شوم.

مقدریان درباره تفاوت تاکسی برقی با خودروی قبلی خود بیان کرد: از نظر راحتی واقعاً قابل مقایسه نیستند. تاکسی برقی خیلی راحت‌تر است و سر و صدای خودرو‌های قبلی را ندارد. از نظر مسافر هم تفاوت آن کاملاً محسوس است و مسافران تجربه متفاوتی دارند.

این تاکسیران زن درباره شرایط فعالیت تاکسی‌های برقی در سطح شهر تهران گفت: هنوز استفاده از این خودرو‌ها برای مردم کاملاً جا نیفتاده است، اما مسافران استقبال خوبی دارند.

وی مهم‌ترین دغدغه خود را کمبود ایستگاه‌های شارژ عنوان کرد و گفت: تعداد خودرو‌های برقی روزبه‌روز در حال افزایش است و خودرو‌های شخصی هم به این مجموعه اضافه شده‌اند، بنابراین تعداد ایستگاه‌های شارژ نیز باید متناسب با این افزایش پیدا کند.

مقدریان افزود: اگر ایستگاه‌های شارژ به صورت ۲۴ ساعته فعالیت کنند، شرایط خیلی بهتر می‌شود. بعضی از پایانه‌های اتوبوسرانی که محل شارژ هستند، شبانه‌روزی نیستند و فعالیت آنها تا ساعات مشخصی ادامه دارد؛ در حالی که تاکسی ممکن است در هر ساعتی از شبانه‌روز در خیابان باشد.

وی درباره هزینه‌های نگهداری تاکسی برقی نیز اظهار کرد: خدمات پس از فروش و هزینه‌های مربوط به این خودرو‌ها سنگین است. اگر خودرو تصادف کند یا برای گارانتی و تعمیر مراجعه کنیم، هزینه‌ها بالاست و این موضوع برای راننده مشکل ایجاد می‌کند.

این تاکسیران زن در پایان گفت: امیدواریم دولت و سازمان تاکسیرانی برای حل مشکلات زیرساختی، افزایش ایستگاه‌های شارژ و کاهش هزینه‌های خدمات پس از فروش کمک کنند تا رانندگان با خیال راحت‌تری از تاکسی‌های برقی استفاده کنند.