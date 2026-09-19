باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: این برنامهها در بخشهای مختلف فرهنگی، تربیتی و قرآنی، ورزشی و عمرانی است.
سردار حسن صنعتکاران افزود: غبارروبی گلزار شهدا، نواخته شدن زنگ مقاومت در مدارس و دانشگاهها و بویژه در مدرسه شجره طیبه، تجلیل از سربازان و خانواده شهدا، اعزام کاروانهای دفاع مقدس به مدارس با هدف روایتگری و رونمایی از یادمان شهدا از مهمترین برنامه هاست.
وی گفت: برگزاری اردوهای پیشرفت، رژه خودرویی، برگزاری مسابقه استانی میدان یار، اعزام گروههای پزشکی به مناطق مختلف و بهره برداری از طرحهای عمرانی و محرومیت زدایی از دیگر برنامه هاست.
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: رزمایش اقتدار جان فدایان نیز ۵ مهر ماه با حضور بیش از ۱۱۰ هزار نفر در بندرعباس، شهرستانها و جزایر استان برگزار میشود.
سردار حسن صنعتکاران افزود: شرکت کنندگان با ارزشهای نظام، انقلاب و دفاع مقدس تجدید میثاق و برای دفاع از کشور و خونخواهی رهبر شهید اعلام آمادگی میکنند.