بمناسبت هفته دفاع مقدس بیش از ۸۰۰ عنوان برنامه در هرمزگان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: این برنامه‌ها در بخش‌های مختلف فرهنگی، تربیتی و قرآنی، ورزشی و عمرانی است.

سردار حسن صنعتکاران افزود: غبارروبی گلزار شهدا، نواخته شدن زنگ مقاومت در مدارس و دانشگاه‌ها و بویژه در مدرسه شجره طیبه، تجلیل از سربازان و خانواده شهدا، اعزام کاروان‌های دفاع مقدس به مدارس با هدف روایتگری و رونمایی از یادمان شهدا از مهمترین برنامه هاست.

وی گفت: برگزاری اردو‌های پیشرفت، رژه خودرویی، برگزاری مسابقه استانی میدان یار، اعزام گروه‌های پزشکی به مناطق مختلف و بهره برداری از طرح‌های عمرانی و محرومیت زدایی از دیگر برنامه هاست.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: رزمایش اقتدار جان فدایان نیز ۵ مهر ماه با حضور بیش از ۱۱۰ هزار نفر در بندرعباس، شهرستان‌ها و جزایر استان برگزار می‌شود.

سردار حسن صنعتکاران افزود: شرکت کنندگان با ارزش‌های نظام، انقلاب و دفاع مقدس تجدید میثاق و برای دفاع از کشور و خونخواهی رهبر شهید اعلام آمادگی می‌کنند.

برچسب ها: امام سجاد ، سپاه
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