شرکت ZTE از گوشی هوشمند جدیدی رونمایی کرده که برای رقابت جدی در بازار گوشی‌های اندرویدی رده‌بالا (پریمیوم) طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- گوشی «Nubia NaviX Ultra» دارای بدنه‌ای ساخته‌شده از مواد باکیفیت است که ابعاد آن ۱۶۲.۱ در ۷۵.۷ در ۷.۶ میلی‌متر و وزن آن ۲۰۸ گرم می‌باشد.

این دستگاه به نمایشگر ۶.۷۸ اینچی LTPO OLED با وضوح ۲۸۰۰ در ۱۲۶۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۴۵۳ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۴۵۰۰ نیت مجهز شده و از فناوری HDR Vivid نیز پشتیبانی می‌کند.

این گوشی با سیستم‌عامل اندروید ۱۶ و رابط کاربری Nebula AIOS ۲ عرضه می‌شود و قدرت آن توسط پردازنده Qualcomm Snapdragon ۸ Elite Gen ۵ و پردازنده گرافیکی Adreno ۸۴۰ تأمین می‌گردد. گزینه‌های حافظه رم شامل ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت و فضای ذخیره‌سازی داخلی بین ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت است.

سیستم دوربین اصلی این گوشی شامل سه لنز (۲۰۰، ۶۴ و ۵۰ مگاپیکسلی) است و دوربین سلفی آن نیز ۳۲ مگاپیکسلی می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های این گوشی می‌توان به پشتیبانی از دو سیم‌کارت، درگاه USB Type-C، قابلیت NFC، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، فرستنده مادون قرمز (برای استفاده به عنوان کنترل از راه دور) و باتری بزرگ ۷۱۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۹۰ واتی اشاره کرد.

منبع: GSMArena

برچسب ها: گوشی جدید ، گوشی ZTE Axon 20 5G ، گوشی میان رده ، شرکت ZTE
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