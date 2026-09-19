باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «سیاوش محبی»؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محور‌های شمالی اظهار کرد: برای مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور مسافران، محدودیت‌های ویژه‌ای در محور‌های شمالی کشور اجرا خواهد شد.

وی گفت: از ساعت ۱۶ امروز شنبه ۲۸ شهریورماه، تردد خودرو‌ها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس در مسیر جنوب به شمال ممنوع می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: از ساعت ۱۶:۰۰ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران در جهت شمال به جنوب یک‌طرفه می‌شود و این محدودیت اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. پس از آن، تردد در هر ۲ مسیر به صورت دوطرفه انجام می‌شود.

توصیه پلیس راهور

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم تردد در روز‌های پایانی تعطیلات تابستانی، از مسافران خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های احتمالی در محور‌های مواصلاتی به‌ویژه جاده‌های شمالی مطلع شوند، زمان رفت و برگشت خود را با توجه به شرایط ترافیکی مدیریت کنند و بازگشت خود را به روز‌های پایانی تعطیلات موکول نکنند تا از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی و افزایش زمان سفر جلوگیری شود.

منبع: پلیس راهور