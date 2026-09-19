شاهدان از مشاهده شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ستونی از دود سیاه روز شنبه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض مشاهده شد؛ رویدادی که ساعاتی پس از صدور نخستین هشدار حمله هوایی در پایتخت عربستان از زمان تشدید درگیری‌ها با یمن رخ داد.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک شاهد عینی گزارش داد که شعله‌های آتش و حجم زیادی از دود سیاه در اطراف فرودگاه دیده شده است. تصاویر منتشرشده نیز دود را در نزدیکی این فرودگاه نشان می‌دهد. با این حال، در گزارش‌های اولیه مشخص نشده که این آتش‌سوزی دقیقاً در پی چه حادثه‌ای رخ داده است.

پیش از مشاهده دود، پدافند غیرنظامی عربستان دو بار برای ریاض و شهر الخرج در شرق پایتخت هشدار خطر صادر کرده و سپس وضعیت عادی را اعلام کرده بود. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داده که در جریان این هشدار‌ها صدای انفجار‌هایی در ریاض شنیده شد، اما مقام‌های سعودی در آن زمان از تلفات یا خسارت خبر نداده بودند.

منبع: رویترز

برچسب ها: عربستان سعودی ، یمن
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