همزمان با نود و هشتمین سالروز تأسیس بانک ملی ایران، ۹۸ زندانی جرایم غیرعمد با مشارکت این بانک و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نود و هشتمین سالروز تأسیس بانک ملی ایران، ۹۸ زندانی جرایم غیرعمد با مشارکت و همراهی این بانک و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند آزاد شدند و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
این اقدام خیرخواهانه در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی بانک ملی ایران و با همراهی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند انجام شد.
بانک ملی ایران طی سالهای گذشته نیز در زمینه حمایت از آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت داشته و در این مسیر، حمایت از خانوادههای آسیبدیده و کمک به بازگشت افراد به زندگی عادی را مورد توجه قرار داده است.
آزادی این زندانیان، علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حضور سرپرستان خانواده در زندان، زمینه بازگشت آنان به زندگی، کار و کانون خانواده را فراهم میکند و میتواند گامی در جهت کاهش پیامدهای اجتماعی ناشی از محکومیتهای مالی و جرایم غیرعمد باشد.
این اقدام همزمان با نود و هشتمین سال فعالیت بانک ملی ایران، جلوهای از توجه این بانک به مسئولیتهای اجتماعی و رویکرد آن در حمایت از خانوادههای نیازمند و آسیبدیده است.