مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) از برگزاری اجلاسیه پاسداشت ۱۴ بانوی شهید استان در ۲۹ شهریور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - بصیریپور، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با حضور در برنامه «پرسمان» صداوسیمای استان گفت: در آستانه اجلاسیه بانوان شهید استان قرار داریم و رهبر معظم انقلاب، شهدای زن را لشکریانی از فرشتگان دانستند؛ ایشان همچنین زنان را تاثیرگذار و بسیار مهم دانستند که این نگاه، باعث نقشآفرینی بیشتر بانوان در جامعه شده است.
او افزود: استان پیشینه انقلابی زنان را در سرنوشت خود، چه قبل از انقلاب، چه در زمان جنگ ۸ ساله و چه اکنون دارد؛ ما یک مادرِ ۳ شهید و ۴۹ مادرِ ۲ شهید داریم و میتوان گفت بانوان استان نقش بسیار بالایی در ۸ سال دفاع مقدس داشتند.
بصیریپور بیان کرد: بیش از ۲۰۰ شب است که مردم پرچمداری میکنند و زنان نیز با حضور خود تابآوری را بالا برده و با فعالیتهای فرهنگی، نقش مهم خود را ایفا میکنند.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی ادامه داد: با سرگذشتپژوهشی که در مورد شهدای زن استان انجام شد، تعداد شهدای زن استان به ۱۴ شهید رسید؛ اجلاسیه شهدای زن به پاسداشت این شهدا و تجلیل از خانوادههای آنها، فردا ۲۹ شهریور در فرهنگسرای شهر با حضور خانواده شهدا، مردم، فرزند شهید سردار سلامی و سرکار خانم الهام چرخنده به عنوان روایتگر برگزار میشود.
او عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ یادواره شهدا به عنوان پیشاجلاسیه در طی سه سال گذشته در سطح پایگاههای مقاومت بسیج استان برگزار شد؛ همچنین برگزاری یادواره شهدا در ۱۱ شهرستان، اهدای ۸۱۵ سری جهیزیه، انجام دو هزار خدمت جهادی، روایت ۱۲۰ زن شاخص استان در قالب کتاب و تولید کتابهایی مانند «مثل مادر» و «منصوره»، گوشهای از دیگر فعالیتهای ما و مردم استان است.
بصیریپور تصریح کرد: در پایان به دامن پاک مادران شهید استان و تمام مادران ایرانزمین که برای پاسداشت شهدا و کشور گامی برداشتند، درود میفرستیم.