باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در آئین افتتاح و بهره‌برداری از پل بیات در آزادراه تبریز ـ زنجان، با قدردانی از تلاش مجموعه‌های راهداری، مهندسان، پیمانکاران و مسئولان استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: دست‌ مریزاد به غیرت، شرف و نجابتی که همه عزیزان در جریان بازسازی این پل به خرج دادند؛ مردم ایران مردمی نجیب، عزیز و بزرگوار هستند و شما ثابت کردید که فرزندان به‌ حق و لایق این مردم هستید.

وی با اشاره به حمله به زیرساخت‌های ارتباطی کشور در جریان جنگ رمضان افزود: اینکه دشمن پل، جاده، تونل و مسیر ارتباطی را هدف قرار می‌دهد، فقط آجر، آسفالت و بتن را نشانه نگرفته است، بلکه تاب‌آوری مردم را هدف قرار داده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همکاران من در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پیمانکاران و مسئولان استان نشان دادند که هدف قرار گرفتن یک پل، جاده، تونل یا مسیر ارتباطی با اراده یک ملت مواجه می‌شود.

صادق با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نخستین ساعات پس از حمله به پل بیات گفت: در همان ساعات اولیه، نیروهای راهداری و مسئولان استان در محل حضور پیدا کردند و مشخص بود که بازسازی خود پل زمان‌بر خواهد بود، اما پیش از هر اقدامی برای بازسازی، در همین محل و در زیر پل تصمیم گرفتند در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک مسیر جایگزین طراحی و اجرا کنند.

وی افزود: این مسیر جایگزین در کمتر از 12 روز گشوده شد و با این اقدام نشان دادیم که اگر دشمن تاب‌آوری مردم را هدف قرار دهد، با اراده، شجاعت و هویت یک ملت مواجه خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه راه ارتباطی تبریز ـ زنجان اظهار کرد: این مسیر، یک مسیر بسیار استراتژیک است که تا بازرگان امتداد پیدا می‌کند و بازرگان نیز نقطه‌ای است که ترانزیت از آن شکل می‌گیرد و از آنجا به نقاط مختلف دنیا ادامه پیدا می‌کند.

صادق، با بیان اینکه بازسازی پل در شرایط عادی می‌توانست بیش از یک سال زمان ببرد، گفت: اگر برنامه‌ریزی در شرایط عادی پیش می‌رفت، اجرای این پروژه بیش از یک سال زمان نیاز داشت، اما از همان ابتدا متوجه بودیم که باید پل را در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت به شرایط بهره‌برداری برگردانیم.

وی ادامه داد: هدف این بود که پل نه فقط به وضعیت قبل از حادثه بازگردد، بلکه بهتر از حالت اول خود بازسازی شود و امروز شاهد تحقق این موضوع هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از کارگران، مهندسان، مشاوران، پیمانکاران، کارکنان سازمان راهداری، مسئولان استان و نمایندگان مردم گفت: از همه عزیزانی که در این مدت در کنار ما بودند و برای اجرای این پروژه تلاش کردند، تشکر می‌کنم و دست همه آنها را می‌فشارم.

صادق همچنین بر ضرورت ایجاد تفاوت بصری در دو دهانه بازسازی‌شده پل تأکید کرد و گفت: این دو دهانه پل، چه از نظر نوع طراحی، چه رنگ نرده‌ها و چه طراحی بصری، باید متفاوت باشند تا همه فرزندان ایران که از روی این پل عبور می‌کنند، نخست متوجه شوند که دشمن با خود مردم مشکل داشته و دوم به این موضوع افتخار کنند که این پل در کمترین زمان ممکن به شرایط بهره‌برداری بازگشته است.

وی افزود: برنامه‌ریزی کنید که روی این دو دهانه، با توجه به بادی که در این منطقه می‌وزد، پرچم ایران همیشه به اهتزاز دربیاید تا این کار جانانه و تلاش شبانه‌روزی که در جریان این حادثه انجام شد، در یاد مردم کشور باقی بماند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط دشوار اجرای پروژه پل بیات اظهار کرد: زمانی که این پل ساخته می‌شد، رودخانه خروشانی در زیر آن جریان داشت و آب فراوانی در آن وجود داشت و با وجود تمام این مسائل و مشکلات، عزیزان در مجموعه راهداری و دستگاه‌های اجرایی با جدیت پای کار مردم ایستادند.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: هر آنچه انجام دهیم و هر میزان که کار و تلاش کنیم، در برابر غیرتی که مردم در این شرایط از خود نشان دادند، همچنان خود را بدهکار مردم می‌دانیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: دشمن با هدف قرار دادن مسیرهای ارتباطی و پل‌ها، تنها آجر، آسفالت و بتن را نشانه نگرفته، بلکه تاب‌آوری مردم را هدف قرار داده است.

وی افزود: کارکنان راهداری و پیمانکاران نشان دادند که وقتی دشمن پل، جاده، تونل و مسیرهای ارتباطی کشور را هدف قرار می‌دهد، با اراده و عزم یک ملت مواجه است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همین اراده موجب شد در نخستین ساعات پس از هدف قرار گرفتن پل، مدیران، کارکنان و پیمانکاران، به جای حضور در اتاق‌های امن، در کنار پل حاضر شوند و در کوتاه‌ترین زمان، مسیر جایگزینی برای تردد خودروها ایجاد کنند.

صادق گفت: در کمتر از ۱۲ روز این مسیر گشوده شد و به دشمن نشان دادیم که اگر تاب‌آوری ما را هدف قرار داده‌اید، ما با تکیه بر هویت و تمدن چند هزار ساله خود، بسیار شجاعانه‌تر از آن دفاع خواهیم کرد.

وی یادآور شد: با ایجاد مسیر جایگزین، مردم استان‌های شمال‌غرب دوباره تردد خود را در این محور از سر گرفتند و به دنیا نشان دادیم که در خدمت مردم هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این مسیر از اهمیت راهبردی برخوردار است، گفت: این محور در نهایت به مرز بازرگان می‌رسد و از طریق این مرز، کشور به اقصی نقاط دنیا متصل می‌شود.

صادق با قدردانی از دست‌اندرکاران راهداری، مهندسان، مشاوران و مدیران دستگاه‌های اجرایی افزود: در شرایط عادی، بازسازی این پل ۱۲ ماه زمان می‌برد، اما با تلاش شبانه‌روزی، در کمتر از پنج ماه بازسازی و آماده بهره‌برداری شد.

وی تأکید کرد: این پل از نظر زیبایی‌شناختی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که پرچم ایران اسلامی در آن به اهتزاز درآید تا همه مردمی که از این مسیر عبور می‌کنند، بدانند دشمن با مردم مشکل دارد و به خادمان خود افتخار کنند که در کمترین زمان ممکن این پل را بازسازی کردند.