باشگاه خبرنگاران جوان، روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر را در شرایطی آغاز کرده که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این تیم، عملکرد قابل قبول در بخش دفاعی بوده است؛ موضوعی که در کنار نتایج مناسب، به آبی‌پوشان کمک کرده تا در هفته‌های ابتدایی فصل بدون شکست باقی بمانند.

سهراب بختیاری‌زاده در خط دفاعی استقلال ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان را در اختیار دارد و در مرکز خط دفاع، روزبه چشمی، سامان فلاح و رستم آشورماتوف از جمله بازیکنانی هستند که در ساختار دفاعی این تیم نقش داشته‌اند.

استقلال در بازی‌های اخیر نشان داده که تنها به دنبال حفظ توپ و حمله نیست و بخش مهمی از موفقیت خود را از سازماندهی مناسب در زمان دفاع به دست آورده است. این مسئله در دیدار مقابل السد نیز نمود بیشتری داشت؛ جایی که آبی‌پوشان برابر یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال آسیا قرار گرفتند اما در نهایت توانستند دروازه خود را بسته نگه دارند و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی برسند.

فرهادسلیمانی و کادر فنی استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل تلاش کرده‌اند با ایجاد هماهنگی میان مدافعان میانی و کناره‌های خط دفاعی، فضای کمتری در اختیار مهاجمان حریف قرار دهند. حضور بازیکنانی مانند حردانی و حسین گودرزی در کناره‌ها نیز به این ساختار کمک کرده است.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در عملکرد دفاعی استقلال، هماهنگی میان خط دفاع و دروازه‌بان این تیم است. حبیب فرعباسی در شروع فصل در چند مسابقه فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا کرده و در کنار مدافعان استقلال توانسته بخشی از فشار حریفان را مدیریت کند.

استقلال حالا در شرایطی وارد ادامه فصل می‌شود که حفظ این انسجام دفاعی می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های سهراب بختیاری‌زاده باشد؛ چرا که با افزایش فشردگی مسابقات و حضور همزمان در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، فشار بیشتری روی بازیکنان دفاعی وارد خواهد شد.