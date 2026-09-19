سعید سحرخیزان با گلزنی برابر السد نشان داد می‌تواند یکی از مهره‌های تأثیرگذار استقلال در خط حمله و بازی‌های بزرگ این تیم باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سعید سحرخیزان یکی از بازیکنانی است که در شروع فصل جدید توانسته خود را به عنوان یکی از مهره‌های مهم خط حمله استقلال مطرح کند؛ مهاجمی که در دیدار‌های حساس نیز نشان داده توانایی تأثیرگذاری در لحظات مهم را دارد.

سحرخیزان در دیدار استقلال برابر السد قطر در نخستین هفته لیگ نخبگان آسیا، یکی از سه گل آبی‌پوشان را به ثمر رساند تا نقش مهمی در پیروزی ۳ بر صفر تیمش داشته باشد. این گل در ابتدای نیمه دوم به ثمر رسید و استقلال را در موقعیت مناسبی برای کنترل ادامه مسابقه قرار داد.

این مهاجم پیش از آن نیز در ترکیب استقلال فرصت‌های مختلفی برای گلزنی ایجاد کرده بود و در دیدار مقابل السد نشان داد که می‌تواند در بازی‌های بزرگ، بخشی از مسئولیت گلزنی تیمش را بر عهده بگیرد.

سهراب بختیاری‌زاده در هفته‌های ابتدایی فصل به سحرخیزان اعتماد کرده و این مهاجم نیز تلاش کرده پاسخ این اعتماد را در زمین مسابقه بدهد. سرعت، تحرک و حضور در عمق دفاع حریف از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند سحرخیزان را به گزینه‌ای مؤثر برای خط حمله استقلال تبدیل کند.

گلزنی برابر السد، اما می‌تواند برای سحرخیزان اهمیت بیشتری داشته باشد؛ چرا که لیگ نخبگان آسیا فرصتی برای مهاجمان است تا در سطح بالاتر فوتبال قاره توانایی‌های خود را نشان دهند. پیروزی استقلال مقابل السد نیز باعث شد نام سحرخیزان در کنار یاسر آسانی و اسماعیل قلی‌زاده به عنوان گلزنان این تیم در نخستین مسابقه آسیایی فصل قرار بگیرد.

استقلال در ادامه فصل به مهاجمی نیاز دارد که علاوه بر گلزنی، بتواند در بازی‌های فشرده لیگ برتر و لیگ نخبگان فشار زیادی را تحمل کند و سحرخیزان حالا این فرصت را دارد که با ادامه روند فعلی، جایگاه خود را در ترکیب آبی‌پوشان تثبیت کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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