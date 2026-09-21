باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: بر اساس این قانون، همه زنان دارای سه فرزند و بیشتر که ساکن روستا یا مناطق روستایی کشور هستند، در صورت درخواست می‌توانند از یارانه ۱۰۰ درصدی حق بیمه برخوردار شوند.



وی افزود: بر اساس این حکم قانونی، ۱۰۰ درصد حق بیمه این افراد توسط دولت پرداخت می‌شود و زنان مشمول این طرح، بدون پرداخت حق بیمه از سوی خودشان، تحت پوشش صندوق قرار می‌گیرند.



قادرمرزی ادامه داد: تاکنون یارانه بیمه ۳۷۵ هزار زن دارای سه فرزند و بیشتر که در روستاها و مناطق روستایی کشور سکونت دارند، از سوی دولت پرداخت شده است.



مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: در واقع، با اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تاکنون ۳۷۵ هزار زن روستایی دارای سه فرزند و بیشتر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و ۱۰۰ درصد حق بیمه آنها را دولت پرداخت می‌کند.



وی درباره افراد در نوبت دریافت این بیمه نیز بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند که در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی دولت، این افراد نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.



قادرمرزی تصریح کرد: تمامی افرادی که پس از تصویب قانون و در سه سال اخیر برای استفاده از این ظرفیت قانونی مراجعه کرده و واجد شرایط بوده‌اند، مشمول این طرح شده‌اند و تاکنون ۳۷۵ هزار نفر از این طریق بیمه شده‌اند.