باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، در همایش مهر تحصیلی که در کارخانه موقوفه آرد یوسفی دماوندی روستای التپه بهشهر و با حضور خانواده‌های شهدای مدرسه میناب برگزار شد، با اشاره به جایگاه وقف در فرهنگ اسلامی و نقش آن در رفع نیاز‌های جامعه اظهار داشت: وقف میراثی جاویدان و ماندگار برای تمامی دوران‌هاست که آثار و برکات آن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه آثار خیر وقف محدود به زمان حیات واقف نیست، افزود: یکی از ویژگی‌های ارزشمند سنت حسنه وقف این است که آثار و برکات آن می‌تواند سالیان متمادی پس از درگذشت واقف نیز ادامه داشته باشد و به یاری مردم و جامعه بیاید. موقوفات با اجرای صحیح نیات واقفان، زمینه خدمت‌رسانی مستمر به اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌کنند و می‌توانند بخشی از نیاز‌های اساسی مردم را برطرف سازند.

عادل با اشاره به اجرای طرح مهر تحصیلی و حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار تصریح کرد: امسال به‌صورت ویژه، ۴ هزار بسته تحصیلی از محل عواید موقوفه کارخانه آرد یوسفی دماوندی روستای التپه بهشهر برای توزیع میان دانش‌آموزان این شهرستان در نظر گرفته شده است تا در آستانه سال تحصیلی، بخشی از نیاز‌های آموزشی و تحصیلی آنان تأمین شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با قدردانی از اقدام خیراندیشانه واقف این موقوفه خاطرنشان کرد: واقف محترم سال‌هاست که از دنیا رفته، اما آثار نیک و اقدام خداپسندانه ایشان همچنان در حال خدمت‌رسانی به مردم است و خیر و برکت این کار ارزشمند به جامعه می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد که وقف، سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده است و می‌تواند با استمرار خدمات خود، نقش مؤثری در توسعه فعالیت‌های عام‌المنفعه ایفا کند.

وی ادامه داد: اجرای نیات واقفان در حوزه آموزش و پرورش، نمونه‌ای روشن از کارکرد اجتماعی وقف است؛ چراکه فراهم کردن زمینه تحصیل و کمک به دانش‌آموزان نیازمند، علاوه بر کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها، در ایجاد فرصت‌های آموزشی و حمایت از آینده نسل جوان نیز مؤثر خواهد بود.

عادل با اشاره به برنامه‌های سازمان اوقاف در حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار کشور گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای اجرای نیات موقوفات و با هدف حمایت از دانش‌آموزانی که برای تأمین نیاز‌های تحصیلی خود با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، طرح توزیع بسته‌های تحصیلی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: برای سال جاری، توزیع ۱۰۰ هزار بسته تحصیلی در سطح کشور پیش‌بینی شده که تاکنون ۵۰ هزار بسته به دانش‌آموزان اختصاص یافته و توزیع شده است. این اقدام با بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات و در راستای تحقق نیت واقفانی انجام می‌شود که بخشی از دارایی خود را برای امور خیر و حمایت از نیازمندان اختصاص داده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه بسته‌های تحصیلی تنها بخشی از نیاز‌های دانش‌آموزان را پوشش می‌دهد، اظهار کرد: توزیع این بسته‌ها اقدامی ارزشمند در مسیر حمایت از دانش‌آموزان است، اما باید توجه داشت که نیاز‌های تحصیلی آنان گسترده‌تر از این موارد است. سازمان اوقاف تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت موقوفات و اجرای نیات خیر واقفان، زمینه ادامه تحصیل دانش‌آموزان را فراهم کند تا هیچ دانش‌آموزی در کشور به دلیل مشکلات و کمبود‌های مالی از تحصیل بازنماند.

عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور خانواده‌های شهدای مدرسه میناب در این همایش، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز را گرامی داشت و گفت: داغ شهدای میناب، داغی فراموش‌نشدنی است و یاد و خاطره این عزیزان همواره در حافظه مردم زنده خواهد ماند. حضور خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم، فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام آنان در جامعه است.

وی با اشاره به ابعاد حقوقی و بین‌المللی حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: قواعد و مقررات بین‌المللی که برای حمایت از غیرنظامیان و به‌ویژه کودکان و دانش‌آموزان تدوین شده‌اند، باید در عمل نیز مورد توجه و پایبندی قرار گیرند.

از نگاه وی، آنچه در مدرسه شجره طیبه رخ داده، نمونه‌ای از جنایت جنگی است و چنین حوادثی ضرورت توجه جدی جامعه جهانی به مسئولیت‌های انسانی و حقوقی در قبال جان کودکان و دانش‌آموزان را یادآوری می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای میناب در سطح ملی و بین‌المللی افزود: نباید اجازه داد نام و خاطره این شهدای عزیز به فراموشی سپرده شود؛ بلکه باید با اقدامات فرهنگی، اجتماعی و نمادین، یاد آنان را در سراسر کشور زنده نگه داشت تا افکار عمومی جهان بیش از پیش با ابعاد این حادثه و آنچه وی جنایت جنگی دشمن آمریکایی توصیف کرد، آشنا شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع مبارزه با استکبار جهانی در گفتمان رهبر شهید گفت: مبارزه با طاغوت و استکبار جهانی از جمله موضوعات پرتکرار در کلام ایشان بوده است و زنده نگه داشتن یاد شهدا و تبیین ارزش‌های مورد تأکید آنان، مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

عادل در ادامه با اشاره به برنامه درختکاری به یاد شهدای مدرسه میناب بیان کرد: کاشت ۱۶۸ نهال به یاد شهدای این مدرسه، اقدامی ارزشمند و نمادین برای گرامیداشت یاد و نام این عزیزان است که امروز در محوطه کارخانه موقوفه آرد یوسفی دماوندی روستای التپه بهشهر انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام فرهنگی، علاوه بر پاسداشت یاد شهدای دانش‌آموز، نمادی از زنده نگه داشتن نام و خاطره آنان در بستر جامعه است. باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی در سراسر کشور، یاد این شهدا را زنده نگه داشت و زمینه آشنایی بیشتر افکار عمومی با این حادثه را فراهم کرد.

گفتنی است، همایش مهر تحصیلی در کارخانه موقوفه آرد یوسفی دماوندی روستای التپه بهشهر همراه با توزیع ۴ هزار بسته تحصیلی با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، خانواده‌های شهدای مدرسه میناب و جمعی از مسئولان و فعالان حوزه وقف برگزار شد و در حاشیه این مراسم، ۱۶۸ نهال به یاد شهدای مدرسه میناب در محوطه این کارخانه کاشته شد.

منبع تسنیم