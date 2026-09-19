وینگر خارجی تیم فوتبال استقلال با وجود عملکرد درخشان در این تیم، اما به اردوی تیم ملی آلبانی دعوت نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یاسر آسانی در شرایطی در فهرست جدید تیم ملی فوتبال آلبانی قرار نگرفته که در شروع فصل جدید یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال بوده و در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا عملکرد قابل توجهی داشته است.

رولاندو ماران، سرمربی تیم ملی آلبانی، روز گذشته فهرست ۲۹ نفره این تیم را برای چهار دیدار ابتدایی لیگ ملت‌های اروپا اعلام کرد؛ فهرستی که نام آسانی در آن دیده نمی‌شود. آلبانی در این مرحله باید برابر بلاروس و فنلاند قرار بگیرد و دو دیدار نیز مقابل سن‌مارینو برگزار کند.

غیبت آسانی در این فهرست در حالی رقم خورده که این بازیکن در شروع فصل برای استقلال عملکرد مؤثری داشته است. او در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر یکی از مهره‌های اصلی سهراب بختیاری‌زاده بوده و در دیدار لیگ نخبگان آسیا برابر السد قطر نیز گل نخست استقلال را به ثمر رساند تا در پیروزی ۳ بر صفر آبی‌پوشان نقش داشته باشد.

آسانی در ادامه نیز توانست مقابل پیکان از روی نقطه پنالتی گلزنی کند تا شمار گل‌هایش در لیگ برتر به سه گل برسد و یک پاس گل نیز در کارنامه او ثبت شده باشد. این آمار باعث شده غیبت نام او از فهرست جدید آلبانی بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد.

در فهرست جدید ماران، در خط حمله نام بازیکنانی مانند ری مانای، میرلیند داکو، میرتو اوزونی و کریستیان شپندی دیده می‌شود. همچنین ارنست موچی و انیس مِهمتی از دیگر بازیکنان حاضر در فهرست هستند. ماران در این اردو دو بازیکن جدید را نیز برای نخستین بار به تیم ملی دعوت کرده است.

نکته قابل توجه اینکه آسانی پس از اعلام فهرست تیم ملی آلبانی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من سکوت می‌کنم، چون خودم را می‌شناسم. تاریخ هرگز فراموش نمی‌شود. بهتر است دیگر صحبت نکنم...»؛ واکنشی که نشان می‌دهد این اتفاق برای وینگر استقلال قابل توجه بوده است.

با این حال، سرمربی آلبانی درباره این تصمیم توضیح مشخصی درباره آسانی ارائه نکرده و در نشست خبری اخیر خود نیز نامی از بازیکن استقلال به میان نیاورد؛ بنابراین دلیل دقیق کنار گذاشته شدن او از فهرست ۲۹ نفره آلبانی در حال حاضر به صورت رسمی اعلام نشده است.

آسانی حالا باید به استقلال برگردد و در ادامه فصل به عملکرد خود در ترکیب آبی‌پوشان ادامه دهد؛ بازیکنی که در هفته‌های ابتدایی نشان داده یکی از مهره‌های مهم تیم بختیاری‌زاده است و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان نیز انتظار می‌رود نقش مهمی در برنامه‌های استقلال داشته باشد.