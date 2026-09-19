شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی برق در شهرستان کرج استان البرز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در واپسین روز‌های فصل تابستان اهالی شهرستان کرج استان البرز با مشکل قطعی برق دست و پنجه نرم می‌کنند، این در حالی است که قرار بود قطعی برق هفته گذشته پایان یابد. با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید هستیم، نگرانی شهروندان دو چندان شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار 
سلام روز به خیر ضمن تشکر از باشگاه خبرنگاران جوان بابت پیگیری دغدغه‌های مردم یه خواهشی داشتم اگر امکان دارد، مسئله قطعی برق را پیگیری کنید، دولت هفته گذشته اعلام کرد که قطعی برق نخواهیم داشت، اما ظاهراً مردم از نظر ایشان فقط پایتخت نشینان هستند، ما که ساکن کرج هستیم قطعی برق مون از هر روز شده یک روز در میان و تموم نشده این در حالیکه که کل تابستان در تهران کلا دو روز در هفته برق قطع می‌شد، لطفا پیگیری بفرمایید.

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برچسب ها: قطعی برق ، اداره برق ، سوژه خبری
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