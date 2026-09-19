\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u060c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u062a\u0645\u062f\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0627\u0626\u0644 \u06af\u0644\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u0645\u06a9\u0627\u0646\u06cc \u0632\u06cc\u0628\u0627 \u0648 \u062f\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0628\u0627 \u062a\u0641\u0631\u06cc\u062d\u060c \u0648\u0631\u0632\u0634 \u0648 \u0634\u0627\u062f\u0627\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u06a9\u0648\u06a9 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627