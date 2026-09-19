شهر تبریز در طول تاریخ میزبان گردشگران ایرانی و خارجی بوده است و در این بین آب هوای مناسب، موزه‌ها، خانه‌های تاریخی و آثار باستانی از جاذبه‌های گردشگری این شهر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهر تبریز شهر تاریخ، فرهنگ و تمدن است و ائل گلی تبریز مکانی زیبا و دیدنی است که ساز زندگی مردم با تفریح، ورزش و شادابی در آن کوک می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: جاذبه گردشگری ، ائل گلی تبریز
خبرهای مرتبط
رئیس اداره محیط زیست:
ظرفیت غار‌های مراغه مغفول مانده است
خانه تاریخی خیابانی جاذبه گردشگری زیبا در مراغه 
خانه تاریخی ستارخان امسال ساماندهی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امتداد زنجیره تولید در صنایع غذایی آذربایجان شرقی
دشمن با هدف قرار دادن پل‌ها، تاب‌آوری مردم را نشانه رفته است
معرفی چهار برگزیده نهایی چهارمین دورۀ اعطای نشان فردوسی در روز شعر و ادب فارسی در تبریز
دستور وزیر میراث برای تداوم کاوش‌ها در قلعه بختک
آرتمیا خوراک حیاتی شیلات
امنیت غذایی با فناوری هسته‌ای
تبریز از نگاه مسافران + فیلم
آخرین اخبار
تبریز از نگاه مسافران + فیلم
دشمن با هدف قرار دادن پل‌ها، تاب‌آوری مردم را نشانه رفته است
امنیت غذایی با فناوری هسته‌ای
امتداد زنجیره تولید در صنایع غذایی آذربایجان شرقی
معرفی چهار برگزیده نهایی چهارمین دورۀ اعطای نشان فردوسی در روز شعر و ادب فارسی در تبریز
آرتمیا خوراک حیاتی شیلات
دستور وزیر میراث برای تداوم کاوش‌ها در قلعه بختک
پزشکیان: شعر شهریار همزمان ریشه در سنت دارد و با زمانه خویش نیز سخن می‌گوید
دیدار و تجلیل رئیس رسانه ملی از خانواده شهید مهدی بزرگی
ادای احترام به مقام استاد شهریار با اهدا گل و قرائت فاتحه بر سر مزار استاد
روستای امیر آباد یامچی کمک حال اقتصاد کشور با تولیدات محصولات دامی
نشان فردوسی به تبریز رسید