غلامحسین محمدی در حالی ۲۱ مردادماه با حکم وزیر کار به سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد که انتصاب او در روزهای نخست با انتقادهای مختلفی از سوی شرکای اجتماعی و برخی مسئولان همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین محمدی در حالی ۲۱ مردادماه با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد که انتصاب او در روزهای نخست با انتقادهای مختلفی از سوی شرکای اجتماعی و برخی مسئولان همراه بود. برای نمونه برخی از فعالان صنفی درباره موفقیت محمدی در اداره بزرگترین صندوق بیمه اجتماعی کشور اظهار تردید کرده بودند.
محمدی اما خیلی زود به این تردیدها پایان داد. او در روزهای نخست مسئولیتش با تکرار کلیدواژههای «توافقسازی» و «همآفرینی» به شرکای اجتماعی پیام «تعامل» داد. چه اینکه بررسی اقدامات این دوره نشان میدهد این مفاهیم تنها در سطح سخن باقی نماندهاند.
یکی از نخستین تغییرات، پررنگتر شدن ارتباط مستقیم با ذینفعان بوده است. دیدار با تشکلهای بازنشستگی، کارفرمایی و کارگری در دستور کار قرار گرفت. در مهمترین نمونه، ۲۳ شهریورماه جمعی از بازنشستگان در دیدار با رئیسجمهور، مسائل و مطالبات خود را به طور مستقیم مطرح کردند. حدود ۱۰ نماینده کانونهای بازنشستگی در این نشست سخن گفتند.
علاوه بر این محمدی در جلسات مختلفی با نمایندگان تشکلهای کارفرمایی و کارگری از لزوم فهم مشترک درباره مسائل مشترک سازمان سخن گفته و برای ترجمان عملی آن، تشکیل کارگروههای مشترک را پیشنهاد کرده است.
ترمیم رابطه سازمان تامین اجتماعی با شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) یکی دیگر از نشانههای تغییر سیاستهای سازمان است.
محمدی در نخستین روزهای پس از انتصابش در نشست شورای معاونان و مدیران عامل هلدینگهای تابعه شستا شرکت کرد. او در سخنانی صریح بر اهمیت همراهی دو مجموعه برای حل مشکلات ذینفعان تاکید کرد. رویکردی که در جلسه با مدیران بانک رفاه کارگران هم تکرار شد.
محمدی در این دو نشست با یادآوری «مسئولیت تضامنی» دو مجموعه در قبال ذینفعان پیام «همآفرینی» و «همکاری» داد. در داخل سازمان نیز محمدی بر همکاری با هیئت امنا و هیئت مدیره تأکید کرده است. در مراسم معارفه، دبیر هیئت امنای سازمان نیز بر نقش «رفتارهای همکارانه» میان هیئت امنا، هیئت مدیره و بدنه مدیریتی برای تسهیل امور تأکید کرد.
در حوزه منابع مالی نیز نشانههایی از تغییر رویکرد دیده میشود. طرح «همگام» با استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی برای تسویه بدهی کارفرمایان طراحی و رونمایی شد. ظرفیت اعلامشده برای پذیرش اوراق گام در این طرح، در مجموع به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد. محمدی این مسیر را بخشی از تلاش برای تأمین منابع پایدار، بدون فشار مضاعف بر جامعه کارفرمایی عنوان کرده است. پرداخت مابهالتفاوت افزایش حقوق سالانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به فروردین ۱۴۰۵، برای حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر یکی دیگر از اقدامات آرامبخش سرپرست سازمان بوده است.
به این ترتیب میتوان گفت چند هفته نخست مدیریت محمدی با تلاش برای تغییر رابطه سازمان با ذینفعان همراه بوده است. این اقدامات، در کنار پیگیری مطالبات در سطح دولت، نشان میدهد گفتمان وفاق و ائتلافسازی برای حل مسائل بغرنج کنونی، در حال تبدیل شدن به بخشی از شیوه اداره سازمان است.
بر اساس گزارشهای غیررسمی، تبدیل حکم سرپرستی محمدی به حکم مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی قریبالوقوع است. موضوعی که میتواند مرحله بعدی این مسیر و آزمون عملیتر رویکرد جدید مدیریت سازمان باشد.