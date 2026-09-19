برداشت پنبه در مزارع گلستان آغاز شده و کشاورزان استان این روز‌ها مشغول جمع‌آوری محصولی هستند که از گذشته یکی از محصولات مهم و راهبردی بخش کشاورزی گلستان به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - با آغاز فصل برداشت پنبه، مزارع مناطق مختلف استان به تدریج سفیدپوش شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود عملیات برداشت این محصول تا آبان ماه ادامه داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی گرگان با اشاره به سطح زیرکشت پنبه در استان گفت: امسال حدود ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گلستان به کشت پنبه اختصاص یافته است.

علاءالدین افزود: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۱۷ تا ۱۸ هزار تن وش پنبه از مزارع استان تولید و روانه بازار شود.

وی با اشاره به مزایای کشت پنبه اظهار کرد: این محصول علاوه بر ارزش اقتصادی، از نظر مدیریت منابع خاک و آب نیز اهمیت دارد و می‌تواند در بهبود شرایط اراضی کشاورزی نقش داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی گرگان کاهش شوری خاک، اصلاح و بهبود خاک زراعی و مصرف آب کمتر در مقایسه با شالی را از جمله مزایای کشت پنبه عنوان کرد و افزود: قیمت مناسب این محصول نیز می‌تواند انگیزه مناسبی برای کشاورزان در انتخاب پنبه به عنوان یکی از محصولات کشت‌شده در اراضی کشاورزی باشد.

با ادامه برداشت پنبه در هفته‌های پیش‌رو، میزان دقیق تولید این محصول در استان مشخص‌تر خواهد شد و کشاورزان گلستانی امیدوارند شرایط مناسب تولید و بازار، زمینه استمرار کشت این محصول را در سال‌های آینده فراهم کند.

برچسب ها: پنبه ، طلای سفید
خبرهای مرتبط
معاون رئیس‌جمهور خبر داد:
تدوین سند شکوفایی اقتصاد روستایی گلستان
رشد ۱۹ درصدی صادرات گلستان در سال ۱۴۰۴
مولفه‌های لازم برای تحقق یک «جهش اقتصادی» پایدار در گلستان وجود دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرداخت ۵ و نیم همت دیگر از مطالبات گندمکاران گلستانی/۶.۶ همت دیگر از مطالبات باقی مانده است
بازداشت سه نفر به اتهام تقلب در آزمون امتحانات نهایی در شهرستان کردکوی
گلستان؛ سفیدپوش پنبه/ برداشت «طلای سفید» تا آبان ادامه دارد
آخرین اخبار
گلستان؛ سفیدپوش پنبه/ برداشت «طلای سفید» تا آبان ادامه دارد
بازداشت سه نفر به اتهام تقلب در آزمون امتحانات نهایی در شهرستان کردکوی
پرداخت ۵ و نیم همت دیگر از مطالبات گندمکاران گلستانی/۶.۶ همت دیگر از مطالبات باقی مانده است