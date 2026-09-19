منطقه آزاد تهران باید به سکوی صادرات تبدیل شود/ ۱۵۰ هزار خودروی هیبریدی عمومی در مسیر ورود به استان

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای توسعه صادرات گفت: زمینه ورود تدریجی ۱۵۰ هزار وسیله نقلیه عمومی هیبریدی خریداری‌شده با منشأ ارز خارجی فراهم شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش تولید اظهار کرد: بهره‌وری صرفاً به‌معنای ایجاد ظرفیت‌های جدید نیست؛ در استان کارخانه‌ها و واحد‌هایی وجود دارند که به دلایل مختلف امکان استفاده کامل از ظرفیت‌های خود را ندارند و باید موانع فعالیت آنها با مشارکت بخش خصوصی شناسایی و برطرف شود.

استاندار تهران با اشاره به ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده اقتصادی استان گفت: بخشی از ظرفیت‌های تهران حتی در مجموعه دولت و میان فعالان بخش خصوصی نیز به‌درستی شناخته نشده است؛ ازاین‌رو معرفی فرصت‌ها، رفع موانع و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول باید در دستور کار مشترک دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

معتمدیان در ادامه، توسعه صادرات را مأموریت اصلی مناطق آزاد دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای واردات برخی نیاز‌های ضروری، نباید فلسفه اصلی ایجاد مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار دهد. جهت‌گیری قطعی ما حمایت از صادرات است و باید ایده‌ها، موانع و الزامات توسعه صادرات در نشست‌های تخصصی با فعالان این حوزه بررسی شود.

وی افزود: منطقه آزاد باید به زیرساخت‌ها و سامانه‌های نوین استانداردسازی دسترسی داشته باشد و دستگاه‌های مرتبط با صادرات نیز در این منطقه مستقر، به‌روز و تقویت شوند.

استاندار تهران با اشاره به تمرکز بر منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیان کرد: با توجه صورت‌گرفته طی کمتر از پنج ماه، اقدامات مؤثری انجام شده و درآمد‌های منطقه ارتقا یافته و این نتیجه نشان می‌دهد که با شناخت ظرفیت‌ها و تمرکز مدیریتی می‌توان فرصت‌های بزرگ اقتصادی استان را فعال کرد.

معتمدیان همچنین از فراهم‌شدن بستر واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های پاک خبر داد و گفت: تاکنون واردکنندگان برای تهران ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی حمل و نقل عمونی هیبریدی را با منشأ ارز خارجی خریداری کرده‌اند و این خودرو‌ها به‌تدریج وارد استان خواهند شد. این اقدام می‌تواند به‌صورت هم‌زمان بر سه چالش اصلی تهران، یعنی مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک اثرگذار باشد.

وی مدیریت ناترازی انرژی را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌رو برشمرد و اظهار کرد: تأمین پایدار انرژی بخش خانگی از اولویت‌های دولت است و برای مدیریت شرایط، دولت اقدامات اصلاحی را از مجموعه‌های خود آغاز کرده است. پیشنهاد‌هایی همچون توسعه دورکاری، اصلاح الگوی فعالیت ادارات و اجرای برنامه‌های کاهش تردد در دست بررسی است.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت صیانت از تولید در دوره ناترازی انرژی گفت: کمیته انرژی شورای گفت‌و‌گو باید فعال‌تر شود و دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی را دریافت کند تا در برنامه‌ریزی پاییز و زمستان مورد استفاده قرار گیرد. تأکید رئیس‌جمهور محترم نیز بر این است که کمترین میزان محدودیت و خاموشی به بخش صنعت و تولید تحمیل شود.

استاندار تهران افزود: ورود و اشتغال نیروی کار خارجی باید هدفمند، قانونمند و مبتنی بر نیاز‌های اعلامی باشد. باید مشخص باشد هر فرد در کجا سکونت دارد، در چه واحدی مشغول به کار است و چه شخص یا مجموعه‌ای مسئولیت و ضمانت او را بر عهده دارد.

معتمدیان همچنین خواستار احصای موانع گمرکی و برگزاری نشست تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط شد و گفت: بخشی از مشکلات واردات و صادرات با هماهنگی میان گمرک، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی قابل رفع است و موارد نیازمند مصوبه نیز باید برای پیگیری در مراجع ملی جمع‌بندی شود.

برچسب ها: منطقه آزاد ، استانداری
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