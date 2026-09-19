انفجاری با منشأ نامعلوم در یک سایت نظامی در استان دیرالزور سوریه تا این لحظه ۱۱ کشته بر جای گذاشته است.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات در سوریه میگویند که انفجاری با منشأ نامعلوم که روز گذشته در یک سایت نظامی در استان دیرالزور اتفاق افتاد، تا این لحظه جان ۱۱ نفر را گرفته است.
خبرگزاری رسمی سانا گزارش داد: «وزارت دفاع مراسم تشییع ۱۱ تن از شهدای خود را که در انفجاری در یکی از پایگاههای ارتش سوریه در استان دیرالزور کشته شدند، برگزار کرد».
وزارت دفاع سوریه پیشتر اعلام کرده بود که دلایل وقوع این انفجار در دست بررسی است.
پیش از این نیز چندین انفجار مشابه در انبارهای تسلیحات در سوریه رخ داده است. در آخرین مورد، اوایل ماه جاری میلادی، انفجاری در یک انبار تسلیحات در شمالغرب سوریه جان ۱۴ نفر را گرفت.
منبع: خبرگزاری فرانسه