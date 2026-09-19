باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس امروز (شنبه) در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با قدردانی از دیدگاههای مطرحشده در این جلسه اظهار کرد: ممکن است در برخی مسائل اختلاف سلیقه داشته باشیم که طبیعی است، اما اگر نیت همه خدمت و رضای خداوند باشد، همین اختلافنظرها میتواند به افزایش بهرهوری و اتخاذ تصمیمهای بهتر کمک کند.
وی با اشاره به شرایط متفاوت سال تحصیلی گذشته گفت: به دلیل شرایط جنگی، مدارس در مقاطعی به دلایل مختلف به صورت حضوری برگزار نشد و آموزشها به شکل مجازی دنبال شد.
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت فراهم کردن مقدمات آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید افزود: امسال مدارس و دانشگاهها در سراسر کشور انشاءالله فعالیت خود را به صورت حضوری دنبال خواهند کرد و لازم است همه دستگاهها و نهادهایی که میتوانند در فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانشآموزان و اجرای مطلوب برنامههای آموزشی نقش داشته باشند، پای کار باشند.
حقشناس با بیان اینکه دستگاههای اجرایی استان باید اقدامات و خدمات شاخص خود در حوزه آموزش و پرورش را احصا کنند، گفت: میتوان در هفته معلم یا مناسبتهای مرتبط، از دستگاههایی که خدمات ویژهای در حوزه آموزش و پرورش ارائه کردهاند، تقدیر کرد.
حضور معلمان در تصمیمگیریهای شورای آموزش و پرورش
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت معلمان در تصمیمگیریهای شورای آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: با توجه به تعدد جلسات، میتوان در جلسات شورای آموزش و پرورش مناطق مختلف استان از پنج معلم منتخب دعوت کرد تا اعضای شورا به صورت مستقیم در جریان دیدگاهها، مسائل و مطالبات جامعه معلمان قرار گیرند.
استاندار گیلان ادامه داد: این طرح میتواند به صورت دورهای، برای مثال هر فصل یکبار، اجرا شود تا از نظرات معلمان در تصمیمگیریها بیشتر استفاده و ارتباط میان بدنه آموزشی و مدیران استان تقویت شود.
استفاده از ظرفیت شهرداریها برای بهسازی مدارس
حقشناس همچنین بر استفاده از ظرفیت شهرداریها برای بهسازی مدارس تأکید کرد و گفت: میتوان از ظرفیت شهرداری رشت برای بهسازی سرویسهای بهداشتی مدارس استفاده کرد و در صورت موفقیت این طرح، سایر شهرداریهای استان نیز از این الگو استفاده کنند.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در آمادهسازی مدارس اظهار کرد: هر دستگاه اجرایی باید در حد توان خود برای فراهم کردن شرایط مناسب آغاز سال تحصیلی و حضور دانشآموزان در مدارس همکاری کند.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه آثار سرمایهگذاری در آموزش در کوتاهمدت قابل مشاهده نیست، گفت: آموزش یک امر کوتاهمدت نیست که بتوان اقدامی انجام داد و ظرف ۶ ماه نتایج آن را مشاهده کرد؛ بلکه فرآیندی زمانبر است و آثار آن سالها بعد نمایان میشود.
حقشناس با تأکید بر لزوم توجه به پرورش دانش آموزانی در طراح تاریخ و فرهنگ کهن ایران اسلامی در مدارس افزود: دانشآموزی که امروز در مقطع ابتدایی قرار دارد، ممکن است آثار آموزش و تربیتی را که دریافت میکند، چندین سال بعد در مقاطع متوسطه، دانشگاه و حتی زمان ورود به کنکور نشان دهد؛ بنابراین با آموزش، در حقیقت برای آینده ایران سرمایهگذاری میکنیم.
وی با بیان اینکه کشور در مقطع کنونی با شرایط و چالشهای دشواری مواجه است، تصریح کرد: با وجود همه این دشواریها، هیچ چیزی جایگزین آموزش نمیشود و باید همچنان برای تقویت نظام آموزشی و تربیت نسل آینده کشور تلاش کنیم.
استاندار گیلان ادامه داد: امروز کشور در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کرده و این ایستادگی و پایداری، حاصل تربیت و آموزش نسلی است که در سالهای پس از انقلاب اسلامی در مدارس و نظام آموزشی کشور پرورش یافته است.
حقشناس دانش آموزان را آیندگان کشور در حوزههای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: کسانی که قرار است آینده ایران را بسازند، امروز در مدارس حضور دارند و هر اقدامی که در حوزه آموزش و پرورش انجام میدهیم، در حقیقت اقدامی برای آینده کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به آموزش در شرایط کنونی گفت: اگرچه کشور با مسائل و چالشهای مختلفی مواجه است، اما این شرایط نباید موجب شود از آموزش و تربیت دانشآموزان غفلت کنیم.
در ادامه این نشست، نمایندگان مردم شهرستانهای رشت و خمام، لنگرود و آستارا در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره مسائل و چالشهای حوزه آموزش و پرورش استان پرداختند و نکتهنظرات خود را مطرح کردند.
منبع : روابط عمومی استانداری