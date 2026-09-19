باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱، با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ «امام زمانیها» اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع)، میدان راهآهن تهران میزبان این اجتماع بزرگ مردمی خواهد بود.
وی افزود: این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادهها، عاشقان و منتظران حضرت ولیعصر (عج) برگزار میشود و برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی و هنری برای آن پیشبینی شده است.
قمی با بیان اینکه برگزاری این اجتماع فرصتی برای ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار است، گفت: «میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع)، فرصتی ارزشمند برای ایجاد فضایی شاد و معنوی و تقویت پیوند مردم با فرهنگ اهلبیت (ع) است و مدیریت شهری منطقه ۱۱ در تلاش است زمینه برگزاری شایسته این آیین مردمی را فراهم کند.»
شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: «میدان راهآهن به عنوان یکی از میادین شاخص و پرتردد تهران، میزبان این اجتماع بزرگ خواهد بود و تلاش شده است برنامهای متنوع و در شأن شهروندان و خانوادههای تهرانی برگزار شود.»
بر اساس این گزارش، در این مراسم حاج محمدحسین پویانفر و حاج عبدالرضا هلالی به مداحی خواهند پرداخت و خاله سارا و حامد سلطانی نیز اجرای برنامه را برعهده خواهند داشت.
همچنین حجتالاسلام سیدمحمد موسوی واعظ، دکتر سعید عزیزی، حمیدرضا احمدیوفا، حسین حقیقی، علیاکبر قلیج و کربلایی محسن عراقی از دیگر میهمانان و حاضران این اجتماع بزرگ خواهند بود.
اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی، مداحی و برنامههای ویژه جشن میلاد از بخشهای این آیین است و در ادامه نیز نورافشانی ویژه به مناسبت میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع) در میدان راهآهن اجرا خواهد شد.
قمی در پایان از عموم شهروندان، خانوادهها، ارادتمندان و علاقهمندان دعوت کرد با حضور در اجتماع بزرگ «امام زمانیها»، در جشن میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری (ع) همراه و همدل باشند.
این اجتماع روز یکشنبه ۲۹ شهریورماه، از ساعت ۱۹:۳۰ در میدان راهآهن تهران برگزار خواهد شد.