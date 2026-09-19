سینمای ایران با میزبانی از ۶۰۷ هزار مخاطب و فروشی معادل ۷۵ میلیارد تومان برای ششمین هفته متوالی همچنان با افزایش مخاطب و فروش روبه‌رو بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و ششمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲۱ الی پایان روز جمعه ۲۷ شهریور در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۶۰۷ هزار و ۵۵۶ مخاطب به فروشی معادل ۷۵ میلیارد تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق که اکران خود را از روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه آغاز کرده است با گذشت ۲ روز از اکران با ۱۱۸ هزار و ۷۸ مخاطب و پردیس سینمایی کوروش با میزبانی از ۳۰ هزار و ۶۸۹ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.
 
مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کوروش با ۳۰ هزار و ۶۸۹ مخاطب و رشد ۳۰ درصدی نسبت به هفته بیست و پنجم، پردیس سینمایی ایران مال با ۲۳ هزار و ۴۹۹ مخاطب و رشد ۲۱ درصدی، پردیس سینمایی هدیش با ۱۳ هزار و ۸۱۲ مخاطب و رشد ۱۷ درصدی، پردیس سینمایی آزادی با ۱۳ هزار و ۶۳۴ مخاطب و رشد ۲۷ درصدی و پردیس سینمایی هویزه مشهد با ۱۲ هزار و ۲۷۹ مخاطب و رشد ۱۰ درصدی در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.
 
همچنین فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۱۱۸ هزار و ۷۸ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردان یوسف حاتمی‌کیا با ۱۰۵ هزار و ۳۸۲ مخاطب، فیلم سنیمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۱۰۴ هزار و ۸۴۳ مخاطب، فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۱۰۳ هزار و ۹۱۱ مخاطب و انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۱۰۲ هزار و ۳۳۴ مخاطب نیز به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته بیست و ششم معرفی شدند.
 
با توجه به آمار ثبت‌شده در سامانه سمفا با احتساب ۶۰۷ هزار مخاطب در هفته بیست و ششم و از ۱۷ مرداد در قالب هفته بیست و یکم (۱۷ الی ۲۳ مرداد) با ۲۵۱ هزار مخاطب، هفته بیست و دوم (۲۴ الی ۳۰ مرداد) با ۳۲۸ هزار مخاطب، هفته بیست و سوم  (۳۱ مرداد الی ۶ شهریور) با ۳۵۲ هزار مخاطب، هفته بیست و چهارم (۷ الی ۱۳ شهریور) با ۳۹۹ هزار مخاطب، هفته بیست و پنجم (۱۴ الی ۲۰ شهریور) با ۴۸۵ هزار مخاطب، نمودار رشد مخاطب در سینمای ایران طی ۶ هفته متوالی از  روند افزایشی و رو به رشد برخوردار بوده است.

منبع: روابط عمومی سینماشهر

 

برچسب ها: آمار فروش فیلم ها ، سینما
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