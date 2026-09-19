شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تشکیل خانواده و ازدواج یک امر مقدس است که در قرآن کریم به این امر مقدس تاکید شده است. ارائه تسهیلات بانکی به زوجین کمک مورد توجهی می‌کند تا آنها در آغاز زندگی مشترک، مشکلات کمتری را تجربه کنند؛ بنابراین بانک‌ها با ارائه وام به زوجین تسهیلاتی در اختیارشان قرار دادند. اما این روز‌ها زمزمه پرداخت نشدن این تسهیلات زوجین را سردرگم کرده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام روز بخیر لطفا بررسی کنید چرا سامانه بانکی برای ثبت نام وام ازدواج بسته هست پنج ماه است هروقت مراجعه می‌کنیم سامانه بسته هست. لطفا پیگیری کنید.