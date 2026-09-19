تاتنهام در روند ناکامی‌های خود در فصل جدید لیگ برتر انگلیس در خانه مقابل استون ویلا شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال تاتنهام  در خانه میزبان استون ویلا تحت هدایت اونای امری بود.

پیروزی در این دیدار برای هر ۲ تیم اهمیت فراوانی داشت؛ چرا که تاتنهام در ۴ بازی گذشته فقط ۲ تساوی کسب کرده و استون ویلا نیز فقط یک تساوی به دست آورده بود.

درحالی که تصور می‌شد نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد، اما یوهان مانزامبی در دقیقه ۴+۴۵ دروازه تاتنهام را باز کرد تا شاگردان اونای امری با برتری به رختکن بروند.

در نیمه دوم محمد کودوس در دقیقه ۶۰ دروازه استون ویلا را باز کرد، اما این گل توسط داور مردود اعلام شد.

تاتنهام که برای زدن گل تساوی دست به آب و آتش زده بود در ضدحملات استون ویلا آسیب پذیر نشان داد و در دقیقه ۶۷ نیکولاس جکسون با شوتی چکشی دروازه را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

امیلیانو بوندیا در دقیقه ۷۸ با شوتی دیدنی و تماشایی از پشت محوطه جریمه دروازه تاتنهام را باز کرد تا هواداران شاهد یک سوپرگل تماشایی باشند.

تاتنهام پس از خوردن ۳ گل نیز برای زدن گل تلاش می‌کرد و بالاخره در دقیقه ۸۶ کانر گالاگر قفل دروازه استون ویلا را باز کرد تا امید‌ها برای تساوی بازی بیشتر شود. در ادامه نیز فشار اسپرز حفظ شد و در دقیقه ۸+۹۰ یان فن هکه دومین گل تاتنهام را زد، اما دیگر فرصتی برای زدن گل سوم تاتنهام وجود نداشت تا استون ویلا با نتیجه ۳ - ۲ به برتری برسد و نخستین پیروزی خود در فصل جدید را جشن بگیرد.

استون ویلا با این پیروزی ۴ امتیازی شد و به رده پانزدهم جدول صعود کرد.

تاتنهام تحت هدایت روبرتو د زربی نیز با ۲ امتیاز در  رده هجدهم قرار دارد.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، استون ویلا ، تاتنهام
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