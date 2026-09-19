پس از مشاهده دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ملک خالد ریاض، رسانه‌ها از لغو و تأخیر گسترده پرواز‌ها در این فرودگاه خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دقایقی پس از آنکه ستونی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض مشاهده شد، وب‌سایت ردیابی پرواز «فلایت رادار ۲۴» از اختلالات گسترده در این فرودگاه، از جمله لغو و تأخیر پرواز‌ها خبر داد.

گفته شده فرودگاه ملک خالد ریاض در این وب‌سایت در بالاترین سطح شاخص اختلال، یعنی ۵ از ۵ قرار گرفت؛ به این معنا که با «مشکلات عمده، تأخیر‌های طولانی و چندین پرواز لغوشده» مواجه است.

این اختلال پس از آن رخ داد که مقام‌های سعودی شب گذشته هشدار حمله هوایی صادر کردند.

چند ساعت پس از هشدار اولیه صبحگاهی، ساکنان ریاض گفتند که صدای چیزی شبیه به انفجار‌ را شنیده‌اند که در بخش‌هایی از پایتخت عربستان طنین‌انداز شده بود.

گفته می‌شود یک پهپاد انتحاری از سمت یمن وارد حریم هوایی عربستان شده، اما جزئیات دقیق درباره خسارات احتمالی هنوز منتشر نشده است.

در همین حال، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که یکی از مخازن سوخت شرکت آرامکو عربستان در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ریاض دچار آتش‌سوزی شده و آتش‌نشانان در تلاش برای مهار شعله‌ها دیده شده‌اند.

فرودگاه ملک خالد

دود در نزدیکی فرودگاه

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: فرودگاه ریاض ، حمله پهپادی ، لغو پرواز
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