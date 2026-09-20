وزیر جهاد با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به صادرات و واردات گفت: همان‌گونه که تأمین به‌موقع نهاده‌ها و کالاهای مورد نیاز ضروری است برای صادرات محصولات مازاد نیز باید برنامه‌ریزی داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه ۲۸ شهریور در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی، با گرامیداشت یاد و خاطره «سنگرسازان بی‌سنگر» و نقش ارزشمند آنان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: مدیران استانی و شهرستانی در برنامه‌های هفته دفاع مقدس، یاد و نقش سنگرسازان بی‌سنگر را که با تلاش‌های خود در دوران دفاع مقدس و همچنین دوره سازندگی نقش‌آفرینی کردند، زنده نگه دارند.

وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی مدیران در تبریز درباره سامانه‌ها و فناوری‌های نوین، از برگزاری این نشست قدردانی کرد و افزود: افزایش مراجعه مدیران و رؤسای سازمان‌های استانی به سامانه‌ها پس از برگزاری این نشست، نشان‌دهنده اثرگذاری آن در افزایش آگاهی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات است.

نوری با اشاره به توفیقات اخیر وزارت جهاد کشاورزی و قدردانی رهبر معظم انقلاب از دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی، گفت: اعطای «نشان یاور فتح» از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت جهاد کشاورزی از جمله نشانه‌های قدردانی از تلاش مجموعه بخش کشاورزی است، وزارت جهاد کشاورزی در اجرای برنامه‌ها در میان دستگاه‌های اجرایی، رتبه نخست را کسب کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به توسعه استفاده از فناوری اطلاعات، سامانه‌ها و داشبوردهای مدیریتی در وزارتخانه، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فناوری و استفاده از ظرفیت‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، در جایگاه پیشرو در میان دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مدیران استانی با سامانه‌های تخصصی وزارتخانه، از جمله پنجره واحد مدیریت زمین، اظهار کرد: همه مدیران و کارکنان باید در مسیر توسعه دولت هوشمند و استفاده از فناوری‌های نوین حرکت کنند.

تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی

نوری به اهمیت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی اشاره کرد و افزود: صرفه‌جویی باید از خود مجموعه وزارت جهاد کشاورزی آغاز شود و مدیران و کارکنان در این زمینه الگو باشند.این موضوع باید هم در ساختمان‌های اداری و هم در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی با جدیت دنبال شود، و با مصادیق انحراف مصرف انرژی برخورد جدی شود.

وزیر جهاد کشاورزی به اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودروی شخصی» تأکید کرد: این موضوع در چارچوب مدیریت مصرف انرژی باید فرهنگ‌سازی شود.

نوری با اشاره به برخی گلایه‌ها درباره توزیع سوخت در استان‌ها گفت: رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی بر نحوه توزیع سهمیه‌های اختصاص‌یافته نظارت دقیق داشته باشند؛ با توجه به تأمین سهمیه مورد نیاز استان‌ها، نباید در شهرستان‌ها و میان بهره‌برداران بخش کشاورزی مشکلی در تأمین سوخت وجود داشته باشد و مدیران باید موارد احتمالی را به سرعت پیگیری و رفع کنند.

ضرورت تقویت صادرات محصولات کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی، بر ضرورت توجه همزمان به صادرات و واردات تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که تأمین به‌موقع نهاده‌ها و کالاهای مورد نیاز در حوزه واردات اهمیت دارد، باید برای صادرات محصولات مازاد نیز برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

وی افزود: معاونت بازرگانی، امور بین‌الملل، معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی، معاونت باغبانی و سایر بخش‌های مرتبط باید برای توسعه بازارهای صادراتی، یافتن بازارهای جدید و رفع موانع صادرات فعال‌تر عمل کنند.

نوری از مدیران استان‌های مرزی خواست مسائل مرتبط با گمرکات و موانع صادراتی را به‌صورت مستمر رصد کنند و مشکلات موجود در دو سوی مرز را برای رفع سریع از طریق مجاری دیپلماتیک و سازوکارهای موجود پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر ارزآوری، نقش مهمی در تنظیم بازار داخلی و حمایت از تولیدکنندگان دارد، تصریح کرد: توسعه صادرات محصولات مازاد باید همزمان با تأمین نیازهای وارداتی دنبال شود تا ضمن ایجاد درآمد ارزی، از زیان تولیدکنندگان نیز جلوگیری شود.

تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط حساس مستندسازی شود

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: مدیران باید با حضور فعال در رسانه‌های ملی و استانی، ارتباط با اصحاب رسانه، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان، اقدامات و دستاوردهای بخش کشاورزی را برای مردم تشریح کنند.

وی با اشاره به تجربه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط دشوار کشور، اظهار کرد: تاب‌آوری ایجادشده در بخش کشاورزی و زنجیره تأمین غذا حاصل مجموعه‌ای از تدابیر و تلاش‌های انجام‌شده در وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط است و باید این اقدامات برای مردم به‌درستی تبیین شود.

نوری تاکید کرد: اقدامات انجام‌شده برای تأمین امنیت غذایی کشور در شرایط حساس باید در قالب کتاب و فیلم، ثبت و مستندسازی شود؛ مدیران وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور در برابر مردم، نظام، میهن و ایران مسئولیت دارند و باید ضمن انجام دقیق وظایف، عملکرد مجموعه خود را با صراحت، بدون لکنت و مستند برای افکار عمومی تشریح کنند.

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، صادرات محصولات
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