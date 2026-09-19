جشنواره ملی شهابسنگ ها مهرماه در زرند برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ معاون فرماندار زرند در جلسه کمیته برنامه‌ریزی «سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ ایران» با حضور جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد، گفت: جشنواره ملی شهاب‌سنگ باید پیشران اقتصاد گردشگری؛ و صنایع‌دستی مرتبط با گوهرسنگ‌ها باشد.

محمد ایزدی، با اشاره به ابعاد ملی و بین‌المللی این رویداد و نقش برند زرند، شهر جشنواره‌های ایران در جذب گردشگر و سرمایه‌گذار، بر ضرورت انسجام، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی همه‌جانبه تأکید کرد و بهره‌گیری هوشمندانه از تمام ظرفیت‌های شهرستان را برای میزبانی آبرومند و دستیابی به اهداف اقتصادی این رویداد خواستار شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این جشنواره ملی قرار است از تاریخ ۸ لغایت ۱۰ مهرماه با حضور صاحب‌نظران، پژوهشگران و علاقه‌مندانی از سراسر کشور در شهرستان زرند برگزار شود.

در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد جشنواره، تصریح شد که سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ ایران باید فراتر از یک گردهمایی علمی و نمایشگاهی، به یک «جریان کاملاً اقتصادمحور» تبدیل شود.

این رویکرد قرار است با ریل‌گذاری دقیق، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد شهرستان مبتنی بر گردشگری علمی و صنایع‌دستی باشد.

اعضای ستاد برگزاری جشنواره هم تأکید کردند که این جشنواره با درک عمیق از الزامات «اقتصاد مقاومتی»، دقیقاً در مسیر تحقق شعار سال حرکت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که با تکیه بر ظرفیت‌های درونی و بومی (ژئوتوریسم و گوهرسنگ‌ها)، ضمن ایجاد اشتغال برای مشاغل خرد و خانگی و رونق زنجیره ارزش گردشگری، به دنبال ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی‌های اقتصادی است.

شایان ذکر است سومین جشنواره ملی شهاب‌سنگ ایران از ۸ تا ۱۰ مهرماه سال جاری، به عنوان یکی از منحصربه‌فردترین رویداد‌های گردشگری کشور، میزبان اساتید، کاوشگران، فعالان حوزه‌های مرتبط به شهاب‌سنگ، گوهرسنگ و سنگ‌های قیمتی دست تراش صنایع‌دستی خواهد بود.