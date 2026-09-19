معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد گفت: تردد ناوگان باری در پایانه مرزی دوغارون ۴۵ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رجبی روز شنبه در نهمین جلسه کمیته هماهنگی مرز زمینی دوغارون گفت: طی امسال تردد ۱۷۷ هزار و ۸۲۸ دستگاه کامیون ایرانی و خارجی در مرز اسلام قلعه و پایانه مرزی به ثبت رسیده است.

او اظهار کرد: پارسال در همین زمان ۱۱۹ هزار و ۹۰۳ دستگاه کامیون حامل کالا و یا خالی از طریق ۲ گمرک اسلام قلعه و پایانه مرزی دوغارون بین دو کشور تردد کرده‌اند.

او با اشاره به این که پایانه مرزی دوغارون در ردیف پنج پایانه برتر فعال اقتصادی کشور قرار دارد، ادامه داد: ایجاد صف های طولانی در محدوده گذرگاه رسمی دوغارون به منظور خروج از ایران به سمت افغانستان یک امر طبیعی به شمار می رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد تصریح کرد: هم اینک روزانه افزون بر هزار و ۳۰۰ دستگاه کامیون بین مرز اسلام قلعه و دوغارون تردد دارند که افزایش این رقم نیازمند تعامل، همکاری و هم افزایی همه دستگاههای متولی در این منطقه اقتصادی است.

به گفته وی، تامین زیرساخت های مورد نیاز، امکانات لازم و نیروی انسانی متعهد در معبر زمینی دوغارون از سوی دستگاههای متولی مستقر در آن با هدف تسریع و روانسازی فعالیت های تجاری ضرورت دارد که اهتمام ویژه مسوولان کشوری، استانی و محلی را نیز می طلبد.

مدیر پایانه مرزی دوغارون تایباد در ادامه گفت: سه هزار و ۵۸۱ دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی هم اینک در ۲ پارکینگ مرز دوغارون در صف انتظار خروج از کشور به سمت افغانستان قرار دارند که عبور آنها و صفر شدن صف ها یک فعالیت کاری یک هفته ای را می طلبد.

محسن رکنی افزود: ۵۹۹ دستگاه کامیون از این شمار ناوگان حمل و نقل متعلق به کشور افغاستان است که حامل کالاهای صادراتی هستند.

او اظهار کرد: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، رفع تعارض منافع و هماهنگی میان دستگاههای مستقر در معبر دوغارون نقش زیادی در افزایش رفت و آمد ناوگان حمل و نقل ایرانی و افغانستانی از طریق مرز رسمی ۲ کشور دارد که محقق شدن آن همواره مورد تاکید مقامات ارشد ۲ کشور بوده است.

وی ادامه داد: ۲۱ مردادماه امسال تردد هزار و ۸۹۶ دستگاه کامیون حامل کالا و یا خالی در دوغارون به ثبت رسید که نشان از ظرفیت بالای رفت وآمد در این منطقه دارد.

مدیر پایانه مرزی دوغارون بیان کرد: با توجه به شرایط کشور نگاه به دوغارون و ظرفیت های آن از سوی فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی افزایش یافته که این مهم یک فرصت طلایی برای جذب سرمایه گذاران است.

پایانه مرزی دوغارون در محدوده شهرستان تایباد، یکی از مهمترین پایانه های فعال اقتصادی کشور به شمار می‌رود و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شهر هرات دومین بازار اقتصادی افغانستان قرار دارد.

منبع ایرنا