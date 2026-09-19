باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی آرامکو عربستان + فیلم

یک مخزن سوخت متعلق به آرامکو در نزدیکی فرودگاه ریاض در آتش سوخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری فرانسه از وقوع آتش‌سوزی در یک مخزن سوخت متعلق به آرامکو در نزدیکی فرودگاه ریاض خبر داد.

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی آرامکو عربستان + فیلم
young journalists club

تیراندازی در خانه‌ای در آمریکا؛ چند کودک کشته شدند + فیلم

آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی آرامکو عربستان + فیلم
young journalists club

آتش‌سوزی گسترده در مرکز بازیافت زباله لندن + فیلم

آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی آرامکو عربستان + فیلم
young journalists club

تصاویری از آتش‌سوزی پس از انفجار یک مخزن سوخت در سلیمانیه عراق + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رزمایش «جان‌فدایان ایران»؛ کابوس تازه رسانه‌های فارسی‌زبان! + فیلم
۱۰۷۲

رزمایش «جان‌فدایان ایران»؛ کابوس تازه رسانه‌های فارسی‌زبان! + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
ایران در کمین فاجعه‌سازی برای ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای است + فیلم
۶۵۵
هشدار نویسنده برزیلی:

ایران در کمین فاجعه‌سازی برای ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای است + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
نحوه تدریس ریاضی در دنیا چگونه است؟ + فیلم
۶۴۴

نحوه تدریس ریاضی در دنیا چگونه است؟ + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
زنجیره شوک‌ها به ترامپ؛ از انتخابات تا جنگ ایران + فیلم
۶۴۱

زنجیره شوک‌ها به ترامپ؛ از انتخابات تا جنگ ایران + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
«جان‌فدایان» در قاب رسانه‌های انگلیسی‌زبان + فیلم
۶۳۶

«جان‌فدایان» در قاب رسانه‌های انگلیسی‌زبان + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha