\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0646\u0633\u0647 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0645\u062e\u0632\u0646 \u0633\u0648\u062e\u062a \u0645\u062a\u0639\u0644\u0642 \u0628\u0647 \u0622\u0631\u0627\u0645\u06a9\u0648 \u062f\u0631 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9\u06cc \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0636 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n