باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) موظف هستند تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل از لبنان خارج شوند، «دیوداتو آبانیارا» رئیس این نیرو‌ها تاکید کرد که ضروری است اطمینان حاصل شود که سایر نهاد‌های سازمان ملل و نیرو‌های ارتش لبنان بتوانند وظایفی را که این نیرو انجام می‌دهد، بر عهده بگیرند.

آبانیارا به رویترز گفت: «نهاد‌های دیگری از سازمان ملل در اینجا، در جنوب لبنان حضور دارند و بنابراین برای ما بسیار مهم است که انتقالی بسیار روان به نهاد‌های مختلف انجام دهیم».

او گفت یونیفل با تیم سازمان ملل در لبنان همکاری می‌کند تا کمک‌های بشردوستانه در مناطق تحت اشغال رژیم صهیونیستی ارائه شود و اطلاعات مربوط به «مناطق حساس و نحوه مدیریت این وضعیت» نیز با ارتش لبنان به اشتراک گذاشته شود.

آبانیارا اذعان کرد که واگذاری برخی از مواضع یونیفل به نیرو‌های ارتش لبنان ممکن است «بسیار دشوار» باشد؛ زیرا بیش از نیمی از این مواضع در مناطقی قرار دارند که اکنون تحت کنترل نظامیان اسرائیلی است.

یونیفل نزدیک به ۵۰ سال است که در جنوب لبنان مستقر است، اما شورای امنیت سازمان ملل دستور داده که این نیرو‌ها از پایان سال ۲۰۲۶ روند خروج خود از لبنان را آغاز کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه