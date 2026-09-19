باشگاه خبرنگاران جوان - یک نوشیدنی خنک و متفاوت با گل گاوزبان که میتواند برای مهمانیها و روزهای گرم تابستان گزینه جذابی باشد. ترکیب دمنوش گل گاوزبان با لیمو، علاوه بر ایجاد طعمی متفاوت، رنگ نوشیدنی را نیز تغییر میدهد.
گل گاوزبان خشک را داخل قوری بریزید و ۲ لیوان آب جوش به آن اضافه کنید. درِ قوری را بگذارید و اجازه دهید حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه دم بکشد تا دمنوش رنگ و عطر خود را بهخوبی پس بدهد.
دمنوش آمادهشده را از صافی رد کنید تا گلها جدا شوند. سپس اجازه دهید کمی خنک شود.
وقتی دمنوش هنوز کمی گرم است، عسل یا شکر را اضافه کنید و هم بزنید تا کاملاً حل شود. سپس آب سرد را اضافه کنید.
حالا آبلیمو تازه را کمکم به نوشیدنی اضافه کنید و هم بزنید. در این مرحله رنگ نوشیدنی تغییر میکند و ظاهر آن روشنتر و متفاوتتر میشود.
داخل لیوانها چند تکه یخ بریزید و نوشیدنی گل گاوزبان را روی آن اضافه کنید. میتوانید با چند برش لیموی تازه، ظاهر نوشیدنی را جذابتر کنید.
برای اینکه تغییر رنگ بیشتر به چشم بیاید، ابتدا نوشیدنی را داخل لیوان شفاف بریزید و سپس آبلیمو را جلوی مهمانها اضافه کنید.
نکته: برای تهیه این نوشیدنی بهتر است از گل گاوزبان خشک تمیز و خوراکی استفاده شود و میزان شیرینکننده نیز بر اساس ذائقه تنظیم شود.
منبع: همشهری