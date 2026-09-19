باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان نظری گفت: در پی گزارش تلفنی سقوط فردی از طبقه هفت یک ساختمان به سامانه ۱۱۵ در شهرک کوثر اراک، کارشناسان فوریت پزشکی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.



وی بیان کرد: شدت جراحات ناشی از این سقوط به حدی بود که تلاش‌های انجام‌شده برای نجات جان این مرد ۴۴ ساله موثر واقع نشد و این مرد جان خود را از دست داد.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ۳۴ پایگاه اورژانس شهری، ۴۸ پایگاه اورژانس جاده‌ای، ۲ پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس دارد.