سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی، از جان باختن مرد ۴۴ ساله اراکی بر اثر سقوط از ساختمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان نظری گفت: در پی گزارش تلفنی سقوط فردی از طبقه هفت یک ساختمان به سامانه ۱۱۵ در شهرک کوثر اراک، کارشناسان فوریت پزشکی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: شدت جراحات ناشی از این سقوط به حدی بود که تلاش‌های انجام‌شده برای نجات جان این مرد ۴۴ ساله موثر واقع نشد و این مرد جان خود را از دست داد.

اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی ۳۴ پایگاه اورژانس شهری، ۴۸ پایگاه اورژانس جاده‌ای، ۲ پایگاه اورژانس بانوان، یک پایگاه اورژانس هوایی و چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس دارد.

برچسب ها: حادثه ، سقوط از ارتفاع
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مرد ۴۴ ساله اراکی بر اثر سقوط از طبقه هفتم ساختمان جان باخت
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مرد ۴۴ ساله اراکی بر اثر سقوط از طبقه هفتم ساختمان جان باخت