بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر «دروغ‌پردازی و بیش‌اظهاری» در اعلام آمار تسهیلات تکلیفی از پرداخت بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و ودیعه مسکن به بیش از ۱ میلیون و ۲۸۵ هزار متقاضی تا پایان شهریورماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسب آمار منتشره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ در پایگاه اطلاع‌رسانی این بانک، بیش از ۱۳۱ همت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن تا پایان بهار ۱۴۰۵ توسط شبکه بانکی به شرح مندرج در خبر موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده و اطلاع‌رسانی آن انجام شده است.

همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قانون بودجه سنواتی سال ۱۴۰۵ کل کشور از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ تعداد ۴۰۴ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بالغ بر ۱۳۶ همت به متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است که از حاکی از رشد ۴۵ درصدی در تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین در این بازه به ۲۷۷ هزار نفر از متقاضیان، بالغ بر ۲۶ همت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری اعطا شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۲۱ درصدی در تعداد و رشد ۲۴ درصدی در مبلغ تسهیلات پرداختی است.

همانگونه که در آمار عملکرد منتشره آمده است، طی یک‌سال منتهی به پایان بهار ۱۴۰۵ بیش از ۶۲ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۳۵۷ هزار نفر از متقاضیان این تسهیلات پرداخت شد که از آن تاریخ تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ حدود ۱۸ همت دیگر نیز به ۶۸ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شد که این رقم مجموعاً به ۸۰ همت و تعداد دریافت‌کنندگان این تسهیلات، به ۴۲۵ هزار نفر رسیده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ بالغ بر ۳۱ همت تسهیلات قرض‌الحسنه در سایر سرفصل‌های تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه اعم از اشتغال و... توسط شبکه بانکی به بیش از ۱۸۰ هزار نفر از متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شده است.

در مجموع از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ بیش از ۱۹۳ همت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و اشتغال به بیش از ۸۶۰ هزار نفر از متقاضیان در سراسر کشور پرداخت شد؛ همچنین از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ تا تاریخ یادشده بیش از ۸۰ همت به ۴۲۵ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن اعطا شده است. در مجموع ۲۷۳ همت تسهیلات یادشده به ۱ میلیون و ۲۸۵ هزار نفر به شرح فوق، اعطا شده است؛ لذا مشهود است که آمار اعلامی بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۱۳۱ همت تسهیلات تکلیفی در سرفصل‌های قرض‌الحسنه و ودیعه مسکن مختوم به پایان بهار سال ۱۴۰۵ با روندی بهتر از سه ماهه اول سال، تداوم دارد به گونه‌ای که تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ آمار یادشده به بیش از ۲۷۳ همت افزایش یافته است.

بر این اساس، علیرغم حملات سایبری صورت گرفته در بانک‌های مهم و اثرگذار در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی در این مدت، عملکرد شبکه بانکی بسیار مطلوب بوده و نشان‌دهنده عزم و همکاری جدی کارکنان و مدیران شبکه بانکی کشور است.

شایان ذکر است، این بانک حسب تکلیف قانونی خود همواره بدون هیچگونه دخل و تصرفی نسبت به اعلام و انتشار آمار و عملکرد به مراجع ذی‌ربط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و به صورت ادواری درج در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک اقدام کرده و هیچ انگیزه‌ای برای بیش‌اظهاری آمار عملکرد تسهیلات پرداختی توسط این بانک متصور نیست.

در پایان خاطرنشان می‌شود با توجه به همراهی همیشگی مدیران و کارکنان شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی (بالأخص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری) برخی نسبت به کم اهمیت جلوه دادن عملکرد شبکه بانکی با درج خبر‌های نادرست در اذهان عمومی اقدام کرده که جانب انصاف را رعایت نمی‌کنند و باعث تشویش اذهان عمومی در شرایط حساس و خطیر کنونی می‌شوند؛ لذا چنانچه این امکان را نداریم که از زحمات کارکنان شبکه بانکی و دولت که همواره در شرایط مختلف (از جمله جنگ، آلودگی هوا، بیماری‌های فراگیر و...) در صف مقدم خدمت به مردم حضور مستمر داشته‌اند تقدیر شود حداقل انتظار می‌رود از بیان مطالب غیرواقع که موجب آزرده خاطر شدن و بی انگیزگی کارکنان خدوم شبکه بانکی در شرایط خطیر کنونی می‌شود، اجتناب شود.

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، تسهیلات
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