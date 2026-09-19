باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست طرح ایران دیجیتال و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای معلم در حوزه فناوریی‌های نوین و هوش مصنوعی به یکصد هزار نفر معلمان با حضور معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش و رئیس مدارس غیردولتی برگزار شد.

در این نشست احمد محمودزاده، رئیس مدارس غیردولتی گفت:در راستای ماده ۶۶ طرح آموزش، رویکرد اصلی مدارس و مراکز غیردولتی بر آموزش هوش مصنوعی به معلمان و تقویت مهارت‌های برنامه‌نویسی و تفکر منطقی در دانش‌آموزان متمرکز شده است.

وی تأکید کرد که این حرکت با حمایت‌های ویژه معاونت‌های تخصصی وزارت آموزش و پرورش و همچنین عنایت ریاست جمهوری دنبال می‌شود تا از ظرفیت‌های علمی کشور برای تقویت نیروی کار آینده استفاده شود.

وی با اشاره به نقش فناوری‌های جدید در کاهش شکاف آموزشی میان مرکز افزود: در سال‌های گذشته، فناوری‌های نوین باعث شده‌اند که کیفیت آموزش از تهران به سایر استان‌ها نیز انتقال یابد. ما نیز در حوزه مدارس غیردولتی، با هدف پیش‌بینی نیازهای آینده، برنامه‌ای را آغاز کرده‌ایم که طی آن، تلاش می‌شود دانش‌آموزان از طریق بازی‌سازی و آموزش‌های کاربردی، با هوش مصنوعی و پایتون آشنا شوند.

رئیس مدارس غیردولتی با ارائه آماری از روند آموزش معلمان اظهار داشت: ما در سال گذشته طرحی را برای آموزش معلمان مدارس غیردولتی آغاز کردیم که شامل آموزش‌های پایه و تخصصی است. تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر از معلمان، دوره‌های آموزشی ۳۲ ساعته را به‌صورت آنلاین، آفلاین و در قالب ورکشاپ‌های تخصصی پشت سر گذاشته‌اند. همچنین در این مسیر از ظرفیت‌های علمی دانشگاه شریف و سایر دانشگاه‌های برتر کشور برای تأمین مدرسان متخصص استفاده شده است.

محمودزاده در خصوص برنامه‌های دانش‌آموزی افزود: در حالی که به دلیل مسائل مربوط به کنکور و آزمون‌های نهایی، تمرکز بر پایه دوازدهم و یازدهم با محدودیت‌هایی روبرو بوده، ما برای سایر پایه‌ها (هفتم تا دهم) برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز انجام داده‌ایم. این آموزش‌ها که شامل مباحث هوش مصنوعی و پایتون است، در قالب روش‌های تعاملی و مسابقه‌ای انجام می‌شود تا در آینده به بخشی از برنامه‌های درسی و کاربردی تبدیل گردد.

وی همچنین از پوشش جغرافیایی گسترده این طرح خبر داد و گفت: ما برای آماده‌سازی معلمان در استان‌های مختلف برنامه‌ریزی دقیقی داشته‌ایم؛ از جمله در استان‌های البرز، سمنان، مازندران و مرکزی که حدود ۴۰ هزار معلم را شامل می‌شود، همچنین در خراسان رضوی، یزد، اصفهان، کرمان و سایر استان‌ها که ظرفیت‌های قابل توجهی را در اختیار داریم. هدف ما این است که برخلاف گذشته که محدودیت ظرفیت در برخی استان‌ها مانع فعالیت ما می‌شد، اکنون با بهره‌گیری از همکاری‌های گسترده و تمرکز بر ظرفیت‌های علمی مانند دانشگاه شریف، آموزش‌ها را به‌صورت مستمر و تخصصی در سراسر کشور پیاده‌سازی کنیم.

وی تصریح کرد: این رویکرد، علاوه بر ارتقای سطح کیفی آموزش، گامی است در جهت تربیت دانش‌آموزانی که آماده ورود به عرصه‌های نوین فناوری و خدمت به اقتصاد کشور باشند.