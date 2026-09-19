باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرویس مخفی آمریکا امروز (شنبه) کارت‌های خبرنگاری خبرنگاران «ام‌اس‌ناو» و «سی‌ان‌ان» را ضبط کرد و مانع ورود اعضای این دو رسانه به کاخ سفید شد.

این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ورود اعضای این دو رسانه و همچنین «پولیتیکو» به کاخ سفید را ممنوع کرد و مدعی شد که اخبار جعلی منتشر می‌کنند.

در پی این ممنوعیت، آکایلا گاردنر، خبرنگار‌ ام‌اس‌ناو به جای حضور در داخل کاخ سفید، از مقابل ساختمان آن گزارش داد.‌

ام‌اس‌ناو در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کاخ سفید متعلق به مردم آمریکاست و تصمیم‌هایی که در داخل آن گرفته می‌شود، با مالیات ما تأمین می‌شود.‌ ام‌اس‌ناو قصد دارد برای دفاع از حقوق خود همه اقدامات لازم را انجام دهد. ما قاطعانه از مجریان، خبرنگاران و اتاق خبر خود حمایت می‌کنیم».

سی‌ان‌ان نیز در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده، تأکید کرد که این ممنوعیت «حمله‌ای غیرقانونی» به حقوق رسانه‌ها خواهد بود.

ترامپ بار‌ها رسانه‌های مخالف خود را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده است.

بسیاری از مفسران گمانه‌زنی کرده‌اند که ممنوعیت اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا تلاشی برای منحرف کردن توجه‌ها از یک هفته اخبار نامطلوب درباره او، همزمان با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است. ترامپ در حال حاضر با فشار‌های فزاینده‌ای بر سر جنگ در ایران و همچنین افزایش قیمت بنزین و نگرانی‌ها درباره هزینه‌های زندگی روبه‌روست.

منبع: بریکینگ نیوز / سی‌ان‌ان