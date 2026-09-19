باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تخریب منازل مردم لبنان در میس‌الجبل + فیلم

رسانه‌های لبنانی از انفجار و تخریب شماری از منازل در شهرک میس‌الجبل در جنوب لبنان توسط ارتش رژیم صهیونیستی خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خود در جنوب لبنان، اقدام به انفجار و تخریب منازل مردم در شهرک میس‌الجبل کرده است.

 

مطالب مرتبط
تخریب منازل مردم لبنان در میس‌الجبل + فیلم
young journalists club

حملات اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر + فیلم

تخریب منازل مردم لبنان در میس‌الجبل + فیلم
young journalists club

مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم

تخریب منازل مردم لبنان در میس‌الجبل + فیلم
young journalists club

حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رزمایش «جان‌فدایان ایران»؛ کابوس تازه رسانه‌های فارسی‌زبان! + فیلم
۱۱۲۱

رزمایش «جان‌فدایان ایران»؛ کابوس تازه رسانه‌های فارسی‌زبان! + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
«جان‌فدایان» در قاب رسانه‌های انگلیسی‌زبان + فیلم
۸۳۰

«جان‌فدایان» در قاب رسانه‌های انگلیسی‌زبان + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
زنجیره شوک‌ها به ترامپ؛ از انتخابات تا جنگ ایران + فیلم
۷۵۶

زنجیره شوک‌ها به ترامپ؛ از انتخابات تا جنگ ایران + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
ایران در کمین فاجعه‌سازی برای ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای است + فیلم
۶۸۱
هشدار نویسنده برزیلی:

ایران در کمین فاجعه‌سازی برای ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای است + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
نحوه تدریس ریاضی در دنیا چگونه است؟ + فیلم
۶۶۸

نحوه تدریس ریاضی در دنیا چگونه است؟ + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha