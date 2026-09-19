باشگاه خبرنگاران جوان - نژاد جهانی بر لزوم هوشیاری مردم در زمینه حفظ امنیت مرز تاکید و اظهار کرد: از کشور همسایه انتظار داریم براساس تعهدات بین المللی، هوشیاری و دقت نظر داشته باشند که امنیت ایران و استان به خطر نیفتد.
وی افزود: این هوشیاری در مرز همیشه حاکم بوده و در جنگ رمضان و ۱۲ روزه دغدغهای در بحث امنیت نداشتیم، هر چند تهدیداتی را شاهد و با نگاه پیشگیرانه مانع از لطمه به امنیت کشور شدیم.
فرماندار مریوان توسعه همه جانبه را نیازمند امنیت پایدار دانست و ادامه داد: کنترل های ورودی در مرز انجام می شود اما در زمان خروج هم مستلزم اقدامات جدیتری هستیم.
جهانی یادآور شد: لازم است همه برای ارتقای امنیت و سلامت مرز تلاش و از قاچاق سوخت و تهدیدات امنیتی پیشگیری کنیم، چراکه ممکن است افرادی از طریق واردات و وضعیت نابسامان برای خدشه به امنیت کشور و استان سواستفاده کنند.
وی از تجار و بازرگانان که دل در گرو توسعه استان و کشور دارند، برای حفظ امنیت مرزها نقش بیشتری ایفا کنند، چراکه هر چقدر مرز سالم تر و امن تری داشته باشیم، شاهد توسعه فعایت های اقتصادی و رونق استان خواهیم بود.
فرماندار مریوان به این هم اشاره کرد که اخیرا طرح جامع مرز باشماق در عالیترین سطح ملی به تصویب رسید و پروژه عمرانی با سرعت بیشتری ادامه مییابد و در آینده شاهد شیوه منظمتری در ارائه خدمات در بخش تجاری و مسافری خواهیم بود.
منبع ایرنا