مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی سه محیط‌بان شهید را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین شمس روز شنبه اظهار کرد: پرونده‌های قضایی مربوط به سه محیط‌بان شهید در استان‌های خراسان شمالی، گلستان و خوزستان در حال پیگیری است و مراحل مختلف رسیدگی قضایی در خصوص این پرونده‌ها در حال انجام است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده شهید محمود شهمرادی اظهار کرد: در پایان مردادماه سال جاری، مواجهه حضوری و اخذ آخرین دفاع از متهمان پرونده در دادگاه عمومی حقوقی بخش قاضی، شهرستان آشخانه در استان خراسان شمالی انجام شده و در حال حاضر مراحل صدور کیفرخواست در حال انجام است.

شمس درباره پرونده شهید کاظم مصدق نیز گفت: پس از صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول بازپرسی شهرستان کلاله، ایراداتی به کیفرخواست وارد شد که پس از رفع نقص، پرونده مجدداً به شعبه چهارم کیفری شهرستان گنبدکاووس ارسال شده و در انتظار تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسه دادگاه هستیم.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه درباره پرونده شهید هدایت‌الله دیده‌بان بیان کرد: در مردادماه سال جاری، قرار نهایی دادسرا در خصوص اتهامات پنج نفر از متهمان پرونده صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری اهواز ارسال شده است و در حال حاضر منتظر تعیین وقت رسیدگی هستیم.

شمس تأکید کرد: دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی شهدای محیط‌بان را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، محیط بان شهید
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