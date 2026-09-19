ثبت‌نام دوره جدید اعزام‌های عتبات عالیات برای مهرماه آغاز شد و متقاضیان می‌توانند برای انتخاب و ثبت‌نام در کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت به سامانه عتبات مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی آقایی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، با اشاره به استقبال گسترده متقاضیان از سفر‌های عتبات در شهریورماه گفت: در این دوره جدید که از امروز آغاز شده  برای اعزام حدود ۶۰ هزار نفر در مهرماه برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در دوره جدید اعزام‌ها، بسته‌های متنوع زمینی و هوایی در سامانه عتبات ارائه شده و متقاضیان می‌توانند متناسب با شرایط و انتخاب خود، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

آقایی با اشاره به مدیریت قیمت بسته‌های سفر در این دوره اظهار کرد: در اعزام‌های مهرماه نه‌تنها افزایش قیمت اعمال نشده، بلکه در برخی بسته‌های زمینی کاهش ۳.۵ درصدی قیمت اعمال شده است.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت درباره تفاوت قیمت بسته‌های سفر نیز توضیح داد: قیمت‌ها با توجه به نوع بسته، زمینی یا هوایی بودن سفر، مدت اقامت، سطح هتل و خدمات پیش‌بینی‌شده متفاوت است.

وی با تأکید بر تلاش برای پیش‌بینی خدمات مورد نیاز زائران در بسته‌های سفر گفت: متقاضیان می‌توانند برای مشاهده بسته‌های موجود، اطلاع از جزئیات سفر و ثبت‌نام در کاروان‌های تحت نظارت سازمان حج و زیارت به سامانه عتبات به آدرس atabatorg.haj.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، عتبات عالیات
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