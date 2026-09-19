برایتون در هفته پنجم لیگ برتر انگلیس با ارائه نمایشی تماشایی موفق شد در خانه اش آرسنال را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال میهمان برایتون بود.

برایتون درحالی به مصاف توپچی‌های لندنی رفت که ۳ روز پیش در اولدترافورد کامبکی رویایی زد و با نتیجه ۳ - ۲ منچستریونایتد را شکست داد و به مرحله بعدی جام اتحادیه راه یافت.

برایتون مقابل آرسنال بازی را بهتر آغاز کرد و پاسکال گروس در دقیقه ۳۱ از پشت محوطه جریمه با شوتی زمینی دروازه توپچی‌ها را باز کرد.

در ادامه بازی خوب برایتون، چارالامپس کاستالاس در دقیقه ۴۵ با شوتی زمینی دروازه داوید رایا را باز  کرد تا اختلاف به ۲ گل افزایش پیدا کند.

در نیمه دوم باز هم این برایتون بود که به گل رسید. در دقیقه ۵۷ ارسال پاسکال گروس از روی نقطه کرنر را شیما آندرس با ضربه سر تبدیل به گل کرد.

در ادامه آرسنال نتوانست گل‌های خورده را جبران کند و بازی با نتیجه ۳ - ۰ به سود برایتون به پایان رسید تا روند غول کشی‌های مرغ‌های دریایی ادامه داشته باشد.

برایتون با این پیروزی ارزشمند ۱۰ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد. 

آرسنال نیز ۱۲ امتیازی ماند و در رده دوم قرار گرفته است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، برایتون ، آرسنال
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
برنتفورد ۳ - ۰ چلسی/ نیس زنبور‌ها آبی پوشان لندنی را زمینگیر کرد
لیگ برتر انگلیس؛
ساندرلند ۰ - ۲ آرسنال/ یکه تازی توپچی ها ادامه دارد + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
تاتنهام ۰ - ۰ اورتون/ اسپرز بازهم پیروز نشد
لیگ برتر انگلیس؛
تاتنهام ۲ - ۳ استون ویلا/ تیره روزی‌های اسپرز ادامه دارد + فیلم
با وجود ۷۰ دقیقه ۱۰ نفره بودن؛
سیتیزن‌ها فاتح دربی شهر منچستر شدند + فیلم
لیگ برتر انگلیس؛
لیورپول در خانه متوقف شد/ فولام بالاخره امتیاز کسب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آسانی و یک علامت سؤال بزرگ؛ چرا ستاره استقلال به تیم ملی آلبانی دعوت نشد؟
تاتنهام ۲ - ۳ استون ویلا/ تیره روزی‌های اسپرز ادامه دارد + فیلم
چگونه به حلقه یاران ژنرال بپیوندیم/ کلید قلب قلعه نویی در اختیار شجاع و احسان
یکی از شروط هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اجرا شد
آغاز تمرینات پرسپولیس از روز یکشنبه/ برگزاری بازی دوستانه در دستورکار سرخپوشان
شکوه ملی در ناگویا؛ رژه کاروان ایران در بازی‌های آسیایی + فیلم
سحرخیزان؛ مهاجمی برای شب‌های بزرگ استقلال
طنین سرود ایران در مسقط؛ طلای تنت‌پگینگ بر گردن زارعی‌قشلاقی
خط دفاع استقلال؛ نقطه اتکای تیم بختیاری‌زاده
برنامه حضور کبدی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
آخرین اخبار
مسابقات زیر ۱۷ سال دختران کافا/ دختران نوجوان ایران مقابل ازبکستان پیروز شدند
برایتون ۳ - ۰ آرسنال/ غول کشی مرغ‌های دریایی ادامه دارد + فیلم
نساجی و حسینی به پایان همکاری رسیدند
عضویت حوریه برادران در شورای اجرایی فدراسیون بین المللی بسکتبال با ویلچر
تاتنهام ۲ - ۳ استون ویلا/ تیره روزی‌های اسپرز ادامه دارد + فیلم
آسانی و یک علامت سؤال بزرگ؛ چرا ستاره استقلال به تیم ملی آلبانی دعوت نشد؟
سحرخیزان؛ مهاجمی برای شب‌های بزرگ استقلال
خط دفاع استقلال؛ نقطه اتکای تیم بختیاری‌زاده
بررسی مسائل جوانان تهران در دومین جلسه ستاد ساماندهی
کریکت در دانشگاه‌ها؛ تفاهم‌نامه توسعه کریکت دانشجویی به امضا رسید
یکی از شروط هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اجرا شد
شکوه ملی در ناگویا؛ رژه کاروان ایران در بازی‌های آسیایی + فیلم
برترین‌های مسابقات اسکی روی آب ایران معرفی شدند
قضاوت داوران ایرانی در ناگویا و جدال حساس امید‌های فوتبال ایران با چین
آغاز اردو و آماده‌سازی ۲۴ وزنه بردار نوجوان و جوان ایران از ۳ مهر
یک ماه تا انتشار فراخوان هوشمندسازی تمام رشته‌های ورزشی
چالش استقبال عمومی در بازی‌های آسیایی ناگویا
موج انتقادها از وضعیت اقامت ورزشکاران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا
در حاشیه بازی‌های آسیایی ناگویا؛ علی نژاد نایب رئیس فدراسیون ووشو آسیا باقی ماند
طنین سرود ایران در مسقط؛ طلای تنت‌پگینگ بر گردن زارعی‌قشلاقی
حضور پررنگ ایران در والیبال بازی‌های آسیایی ناگویا
چگونه به حلقه یاران ژنرال بپیوندیم/ کلید قلب قلعه نویی در اختیار شجاع و احسان
بازی‌های آسیایی ناگویا؛ ایران ۲۴ - ۲۶ کویت/ بازی نزدیک و ناکامی در اولین گام
برنامه حضور کبدی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا
موفقیت تاریخی حوریه برادران در بسکتبال با ویلچر
آغاز تمرینات پرسپولیس از روز یکشنبه/ برگزاری بازی دوستانه در دستورکار سرخپوشان
کاویانپور: پرسپولیس مدعی جدی قهرمانی لیگ برتر است
آیا قرارداد سفید امضای قلعه نویی قانونی است؟
برنتفورد ۳ - ۰ چلسی/ نیس زنبور‌ها آبی پوشان لندنی را زمینگیر کرد
بایرن مونیخ ۷ - ۰ یونیون برلین/ آتش بازی باواریایی‌ها در آلیانز آرنا + فیلم