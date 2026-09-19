برایتون در هفته پنجم لیگ برتر انگلیس با ارائه نمایشی تماشایی موفق شد در خانه اش آرسنال را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال میهمان برایتون بود.

برایتون درحالی به مصاف توپچی‌های لندنی رفت که ۳ روز پیش در اولدترافورد کامبکی رویایی زد و با نتیجه ۳ - ۲ منچستریونایتد را شکست داد و به مرحله بعدی جام اتحادیه راه یافت.

برایتون مقابل آرسنال بازی را بهتر آغاز کرد و پاسکال گروس در دقیقه ۳۱ از پشت محوطه جریمه با شوتی زمینی دروازه توپچی‌ها را باز کرد.

در ادامه بازی خوب برایتون، چارالامپس کاستالاس در دقیقه ۴۵ با شوتی زمینی دروازه داوید رایا را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل افزایش پیدا کند.

در نیمه دوم باز هم این برایتون بود که به گل رسید. در دقیقه ۵۷ ارسال پاسکال گروس از روی نقطه کرنر را شیما آندرس با ضربه سر تبدیل به گل کرد.

در ادامه آرسنال نتوانست گل‌های خورده را جبران کند و بازی با نتیجه ۳ - ۰ به سود برایتون به پایان رسید تا روند غول کشی‌های مرغ‌های دریایی ادامه داشته باشد.

برایتون با این پیروزی ارزشمند ۱۰ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد.

آرسنال نیز ۱۲ امتیازی ماند و در رده دوم قرار گرفته است.