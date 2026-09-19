باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره، مواضع تهران برای مذاکره و راهبرد آن در قبال واشنگتن را تشریح کرد.

رضایی گفت که رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری و پاکستانی همچنان ادامه دارد و ایران شرایط خود برای مذاکره را به آنها منتقل کرده است.

به گفته محسن رضایی، شروط ایران برای پایان دادن به جنگ شامل توقف جنگ در تمام جبهه‌ها، آزادسازی اموال بلوکه شده و لغو محاصره دریایی علیه ایران است.

او تاکید کرد که پذیرش شرایط ایران به نفع واشنگتن خواهد بود زیرا به گفته او، «تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت و ایران برای یک جنگ سرنوشت‌ساز آماده است».

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین گفت که پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ایران به این نتیجه رسیده است که باید راهبرد خود در قبال واشنگتن را تغییر دهد.

او با اشاره به اهداف اعلام شده از سوی ترامپ در روزهای ابتدایی جنگ، افزود ارزیابی‌ها و محاسبات رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران نادرست بوده است.

رضایی همچنین تاکید کرد که ایران از نقاط ضعف ارتش آمریکا آگاه است و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوایی این کشور آمادگی دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در انتها تاکید کرد که ایران در زمینه دفاع جدی است و در صورت حمله، پایگاه‌های آمریکا و منافع واشنگتن در منطقه را با شدت بیشتری هدف قرار خواهد داد.

منبع: الجزیره