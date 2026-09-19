دبیر شورای عالی امنیت ملی از ادامه رایزنی‌ها برای ازسرگیری مذاکرات خبر داد و در عین حال تاکید کرد که لفاظی‌های ترامپ تاثیری بر موضع تهران نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره، مواضع تهران برای مذاکره و راهبرد آن در قبال واشنگتن را تشریح کرد.

رضایی گفت که رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری و پاکستانی همچنان ادامه دارد و ایران شرایط خود برای مذاکره را به آنها منتقل کرده است.

به گفته محسن رضایی، شروط ایران برای پایان دادن به جنگ شامل توقف جنگ در تمام جبهه‌ها، آزادسازی اموال بلوکه شده و لغو محاصره دریایی علیه ایران است.

او  تاکید کرد که پذیرش شرایط ایران به نفع واشنگتن خواهد بود زیرا به گفته او، «تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت و ایران برای یک جنگ سرنوشت‌ساز آماده است».

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران  همچنین گفت که پس از خروج آمریکا از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ایران به این نتیجه رسیده است که باید راهبرد خود در قبال واشنگتن را تغییر دهد.

او با اشاره به اهداف اعلام شده از سوی ترامپ در روزهای ابتدایی جنگ، افزود ارزیابی‌ها و محاسبات رئیس‌جمهور آمریکا درباره ایران نادرست بوده است.

رضایی همچنین تاکید کرد که ایران از نقاط ضعف ارتش آمریکا آگاه است و بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با حملات هوایی این کشور آمادگی دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در انتها تاکید کرد که ایران در زمینه دفاع جدی است و در صورت حمله، پایگاه‌های آمریکا و منافع واشنگتن در منطقه را با شدت بیشتری هدف قرار خواهد داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: محسن رضایی ، دونالد ترامپ ، مذاکرات آتش بس
خبرهای مرتبط
ای‌بی‌سی نیوز: حملات ایران خسارت سنگینی به پایگاه‌های آمریکا وارد کرده است
گزارش بلومبرگ درباره حمله به مدرسه میناب/ کارکنان پنتاگون همان روز متوجه مسئولیت آمریکا شدند
ترامپ قانون تحریم‌ها علیه روسیه و ایران را امضا کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ای‌بی‌سی نیوز: حملات ایران خسارت سنگینی به پایگاه‌های آمریکا وارد کرده است
ترامپ قانون تحریم‌ها علیه روسیه و ایران را امضا کرد
توقف فعالیت فرودگاه لوکزامبورگ به‌ دلیل مشاهده پهپادها
مشاهده شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض
لهستان عملیات پیشگیرانه هوایی را آغاز کرد
پروازهای فرودگاه ملک خالد ریاض متوقف شد
انفجار در دیرالزور سوریه جان ۱۱ نفر را گرفت
بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی درباره دیدار روبیو با وزیر خارجه این کشور
رئیس جمهور آمریکا از توافقی درباره گرینلند خبر داد
قطعی سراسری برق، کوبا را بار دیگر در خاموشی فرو برد
آخرین اخبار
ضبط کارت خبرنگاران «سی‌ان‌ان» و «ام‌اس‌ناو» پس از ممنوعیت ورود به کاخ سفید
رئیس یونیفل بر انتقال مسئولیت‌ها پیش از خروج از خاک لبنان تأکید کرد
پروازهای فرودگاه ملک خالد ریاض متوقف شد
انفجار در دیرالزور سوریه جان ۱۱ نفر را گرفت
مشاهده شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض
بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی درباره دیدار روبیو با وزیر خارجه این کشور
شهادت سه فلسطینی دیگر در نوار غزه/ فرزند مدیرکل وزارت بهداشت غزه در میان شهدا
حمله روسیه به یک کشتی باری و یک نفتکش ارتش اوکراین
توقف فعالیت فرودگاه لوکزامبورگ به‌ دلیل مشاهده پهپادها
لهستان عملیات پیشگیرانه هوایی را آغاز کرد
شمار قربانیان حمله به مقر پلیس در پاکستان به ۳۱ نفر رسید
کره شمالی وضعیت هسته‌ای خود را «برگشت‌ناپذیر» خواند
آمریکا مجوز فروش تجهیزات ارتقای پدافند هوایی به اوکراین را صادر کرد
ای‌بی‌سی نیوز: حملات ایران خسارت سنگینی به پایگاه‌های آمریکا وارد کرده است
قطعی سراسری برق، کوبا را بار دیگر در خاموشی فرو برد
گزارش بلومبرگ درباره حمله به مدرسه میناب/ کارکنان پنتاگون همان روز متوجه مسئولیت آمریکا شدند
رئیس جمهور آمریکا از توافقی درباره گرینلند خبر داد
ترامپ قانون تحریم‌ها علیه روسیه و ایران را امضا کرد
وتوی بازی سیاسی آمریکا در شورای امنیت
شش سناتور آمریکایی خواستار تحقیق درباره حمله به مراسم عروسی در ایران شدند
حمله ارتش صهیونیستی به یک بیمارستان دولتی در جنوب لبنان
پوتین: تقویت سه‌گانه هسته‌ای روسیه اولویت مطلق است
مصر: غرب آسیا باید عاری از سلاح هسته‌ای باشد
ترامپ ورود خبرنگاران سه رسانه به کاخ سفید را ممنوع کرد
گزارش واشنگتن‌پست از پنهان‌کاری پنتاگون درباره تلفات جنگ با ایران
ادعای ترامپ: آمریکا با انصارالله مذاکره می‌کند
واکنش دبیرکل سازمان ملل به خودداری آمریکا از صدور روادید برای محمود عباس
ادعای پنتاگون: هزینه عملیات ایران به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسید
والا: اسرائیل از آمریکا «امتیاز تسلیحاتی» می‌خواهد
دولت‌های اروپایی به دنبال دریافت مالیات بیشتر از شرکت‌های انرژی هستند