باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که برآوردها و محاسبات رئیسجمهور آمریکا درباره ایران اشتباه بوده و جنگ با تحریک بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، آغاز شده است.
وی افزود: به نفع واشنگتن است که با شروط ایران برای خروج از جنگ موافقت کند و تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نتیجهای نخواهد داشت.
سرلشکر رضایی با بیان اینکه ایران برای یک جنگ سرنوشتساز آماده است، تأکید کرد که تهران نقاط ضعف ارتش آمریکا را میشناسد و برای مقابله با حملات هوایی این کشور بیش از گذشته آمادگی دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که ایران پس از خروج آمریکا از یادداشت تفاهم، به این جمعبندی رسیده است که راهبرد خود در قبال واشنگتن را تغییر دهد.
وی همچنین اعلام کرد که ایران اخیراً یک موشک ضدکشتی را در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش کرده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: «ما در دفاع جدی هستیم و اگر مورد حمله قرار بگیریم، پایگاههای آمریکا و منافع واشنگتن در منطقه را با شدت بیشتری هدف قرار خواهیم داد.»
سرلشکر رضایی افزود که رایزنیها با میانجیهای قطر و پاکستان همچنان ادامه دارد و ایران شروط خود را برای مذاکره به آنها اعلام کرده است.
وی گفت که ایران با میانجی قطری در ارتباط است و این میانجی شروط تهران را برای توقف جنگ به واشنگتن منتقل کرده و ایران منتظر پاسخ ترامپ به این شروط است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه تأکید کرد که شروط تهران شامل پایان جنگ در همه جبههها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران و پایان محاصره دریایی است.
رضایی همچنین گفت که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اجازه میدهد از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای خارج شود.
وی افزود: ایران تاکنون تصمیمی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای نگرفته است و این موضوع به رفتار واشنگتن بستگی دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در ادامه تاکید کرد که تهران همچنان به فتوای رهبر شهید انقلاب اسلامی پایبند است و دکترین هستهای خود را تغییر نداده، اما مشخص نیست در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.
سرلشکر رضایی در ادامه تصریح کرد که ایران خواهان پایان جنگ میان عربستان و یمن است و یمنیها نیز خواهان دستیابی به توافق با ریاض هستند.
منبع: ایرنا