تیم ملی فوتبال دختران نوجوان در آخرین دیدار از مسابقات کافا مقابل ازبکستان به میدان رفت و توانست این تیم را با نتیجه ۲ - ۱ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین دیدار تیم ملی فوتبال دختران نوجوان از تورنمنت زیر ۱۷ سال دختران کافا ۲۰۲۶ امروز (شنبه ۲۸ شهریور) برابر ازبکستان برگزار شد و این بازی با نتیجه ۲ - ۱ به سود ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید.

مریم خلیلی فر در دقایق ۷۶ و ۸۹ گل‌های ایران را به ثمر رساند

شاگردان مهناز امیرشقاقی در این رقابت‌ها با دو پیروزی برابر تاجیکستان، ازبکستان و یک شکست برابر قرقیزستان به مقام نایب قهرمانی دست یافتند.

لازم به توضیح است، تیم ملی فوتبال دختران نوجوان کشورمان خود را برای مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال دختران آسیا ۲۰۲۶-لائوس آماده می‌کند و شاگردان امیرشقاقی در گروه C با تیم‌های چین تایپه، لائوس و کامبوج به رقابت می‌پردازند.

برنامه زمان بندی مسابقات تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۳ مهر

ایران – لائوس / ساعت ۱۵:۳۰

پنجشنبه ۱۶ مهر

کامبوج – ایران / ساعت ۱۲:۳۰

یکشنبه ۱۹ مهر

چین تایپه – ایران / ساعت ۱۲:۳۰

ساعت بازی‌ها به وقت تهران است.

این رقابت‌ها با حضور ۳۱ تیم در ۸ گروه (۷ گروه چهارتیمی و یک گروه سه تیمی) از ۵ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۱۹ مهرماه) برگزار می‌شود.

برچسب ها: مسابقات کافا ، تیم نوجوانان ایران ، کافا
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